Τραγωδία στην Πάτρα: Δεν τα κατάφερε το τρίχρονο αγοράκι που είχε πέσει από μάντρα

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται το βράδυ της Τρίτης (11/11) στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, καθώς δυστυχώς πριν από λίγη ώρα, υπέκυψε στα τραύματά του, το τρίχρονο αγοράκι που το μεσημέρι είχε τραυματιστεί σοβαρά, πέφτοντας από μάντρα και από ύψος περίπου 2 μέτρων, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Όπως μεταδίδει το Tempo24, άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά του αγοριού, στο Καραμανδάνειο και παρά τη μεγάλη μάχη των γιατρών, το παιδάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο Καραμανδάνειο προσήλθαν γονείς και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία λύγισαν στο άκουσμα του τραγικού μαντάτου.

Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς βρίσκονταν σε χωράφι. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας.