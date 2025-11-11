Πώς συνέβη η τραγωδία στην Πάτρα με τον θάνατο του 3χρονου παιδιού - Ο ρόλος του 25χρονου

Μια ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίσσεται στην Πάτρα καθώς ένα παιδί μόλις 3 ετών πέθανε μετά από πτώση από μάντρα το μεσημέρι της Τρίτης 11 Νοεμβρίου.

Οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα, είναι ανατριχιαστικές.

Συγκεκριμένα, το ανήλικο αγοράκι φαίνεται πως έπεσε από μάντρα περίπου 2 μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και να διακομισθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο όπου οι γιατροί έδωσαν υπεράνθρωπη προσπάθεια να το κρατήσουν στη ζωή Δυστυχώς, το βράδυ της ίδια ημέρας το παιδί υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr το παιδί έπαιζε με έναν 25χρονο, μακρινό συγγενή της οικογένειας. Όπως αποκαλύπτεται, κατά την πτώση, εκτός από το παιδί, τραυματίστηκε και ο νεαρός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το τραγικό παιχνίδι που έπαιξε η μοίρα, στην τραγική οικογένεια, η οποία την ώρα του δυστυχήματος, βρισκόταν σε χωράφι για αγροτικές εργασίες και το άτυχο παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου.