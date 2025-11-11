Η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος «σαρώνει» την Πάτρα - Έπεσαν διαχωριστικά πάνω σε πελάτες

Καταστροφές προκάλεσε ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος που έπληξε την Πάτρα το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11). Ήταν λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι όταν ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε το κέντρο της πόλης.

Σοβαρά ήταν τα προβλήματα που καταγράφηκαν στα καταστήματα επί της Τριών Ναυάρχων. Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο thebest.gr, οι κάτοικοι του κέντρου κάνουν λόγο για σακούλες και αντικείμενα που εκτοξεύονταν, ενώ μέσα σε δευτερόλεπτα έσπασαν δέντρα και ξηλώθηκαν τέντες.

Το μέγεθος της καταστροφής που προκλήθηκε αποτυπώνεται καθαρά στο βίντεο που φέρνει στην δημοσιότητα η ΕΡΤ από κάμερα ασφαλείας εστιατορίου. Τα διαχωριστικά ενός καταστήματος φαίνονται να πέφτουν πάνω στους πελάτες την ώρα που κάθονταν στο τραπέζι.

Δείτε φωτογραφίες από τις καταστροφές στα καταστήματα

thebest.gr