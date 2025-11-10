Ελλάδα Πάτρα Κακοκαιρία Local News

Ανεμοστρόβιλος έπληξε το κέντρο της Πάτρας: «Βομβαρδισμένο τοπίο» ο περίβολος του Αγίου Ανδρέα

Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή των πολιτών διότι, όπως λένε, τα φαινόμενα δεν έχουν τελειώσει.

Μεγάλες ζημιές προκάλεσε μέσα σε λίγα λεπτά, ανεμοστρόβιλος που «χτύπησε» την Πάτρα στις 2.30 το μεσημέρι, σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους στις οδούς Πατρέως και Μιαούλη. Τζαμαρίες έσπασαν στις οδούς Κορίνθου και Γούναρη.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην οδό Ευμήλου, έξω από τον Άγιο Ανδρέα, δέντρα ξεριζώθηκαν κι έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και στα κάγκελα, στον περίβολο του ιερού ναού. Μάλιστα, εκείνη την ώρα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή Live News στο MEGA, ήταν σε εξέλιξη κηδεία και από τύχη δεν είχαμε τραυματισμούς.



