Ισχυροί άνεμοι «ξήλωσαν» στέγαστρο εστιατορίου στο Καβούρι - Aπό τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11) στο Καβούρι από το οποίο -ευτυχώς- δεν υπήρξαν τραυματίες. Ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στο παραλιακό μέτωπο είχαν ως αποτέλεσμα επιχείρηση να υποστεί μεγάλες υλικές ζημιές, καθώς όπως φαίνεται σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα social media αποκολλήθηκε το στέγαστρο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε η επιχείρηση στο Facebook, από τους ισχυρούς ανέμους τα κλαδιά των δέντρων κουνιούνται μανιωδώς ενώ στη θάλασσα έχουν «σηκωθεί »κύματα. Ωστόσο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως φαίνεται στα πλάνα η κατάσταση πήρε ανεξέλεγκτη τροπή καθώς οι σφοδροί άνεμοι «ξήλωνουν» το στέγαστρο του εστιατορίου εκσφενδονίζοντας το στον αέρα

Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν πελάτες, ενώ το προσωπικό πρόλαβε να απομακρυνθεί εγκαίρως. Το περιστατικό, που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας προκάλεσε αναστάτωση, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Οι υπεύθυνοι του εστιατορίου ευχαρίστησαν όσους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους, διαβεβαιώνοντας ότι δεν κινδύνευσε κανείς και ότι έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης των ζημιών.

«Έφτασαν λίγα δευτερόλεπτα για να γίνει μεγάλη ζημιά. Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε τον παραθαλάσσιο χώρο μας και διέλυσε τα πάντα. Δεν το βάζουμε κάτω. Ξεκινάμε και ελπίζουμε σύντομα να είμαστε καλύτεροι από πρώτα. Μέχρι τότε λειτουργούμε στη βεράντα μας, στην κλιματιζόμενη αίθουσά μας και σας περιμένουμε», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε το βίντεο: