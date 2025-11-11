«Πνίγηκε» η Λέσβος: Έπεσε το νερό τεσσάρων μηνών μέσα σε λίγες ώρες, εξηγεί ο Τσατραφύλλιας

Ακραία ήταν η ποσότητα νερού που έπεσε στο Ανατολικό Αιγαίο κατά την διάρκεια της τελευταίας κακοκαιρίας.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του υπογραμμίζει ότι ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια και παράκτια τμήματα, ανατολικά της Λέσβου, έπεσαν πάνω από 400 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Ερμηνεύοντας τα στοιχεία αυτά, εξηγεί ότι πρόκειται για το νερό που «πέφτει σε 4 Νοέμβριους» και στην Λέσβο έπεσε μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Υπενθυμίζουμε ότι στο νησί προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους. Κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για πρωτόγνωρη ποσότητα νερού που μέσα σε λίγες ώρες μπήκε σε σπίτια και καταστήματα, προκαλώντας καταστροφές σε ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκες και προϊόντα.

Πηγή: stonisi.gr

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Αναλυτικά, ο μετεωρολόγος έγραψε: «Τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο ανατολικό Αιγαίο ήταν ακραία. Ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια και παράκτια τμήματα, ανατολικά της Λέσβου, σύμφωνα με τη δορυφορική, έπεσαν πάνω από 400 τόνοι νερού /στρέμμα.

Με λίγα λόγια το νερό που πέφτει σε 4 Νοέμβριους στο νησί έπεσε σε λίγες ώρες.

Στην Καλλονή και στη Σκάλα τα ύψη βροχής άγγιξαν τους 200 τόνους ανά στρέμμα μέσα σε λίγες ώρες».