«Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Ήπειρο - Εγκλωβίστηκαν άτομα και έπεσε δέντρο σε κατάστημα

Σοβαρές συνέπειες είχε το πέρασμα του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει από το απόγευμα της Τρίτης (18/11) την Ήπειρο, δημιουργώντας προβλήματα στους κατοίκους των περιοχών από τις ισχυρές καταιγίδες και βροχές.

Εγκλωβίστηκαν άτομα στην Κόνιτσα

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του epiruspost.gr, στην περιοχή της Κόνιτσας, έντονη βροχόπτωση προκάλεσε συσσώρευση φερτών υλικών στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί ένα αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας πρόχειρα μέσα.

Στο σημείο έσπευσε μηχάνημα έργου του Δήμου Κόνιτσας, το οποίο προχωρά σε εργασίες για τη διάνοιξη και τον καθαρισμό του δρόμου, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Τόσο στην κωμόπολη όσο και σε όλα τα χωριά της περιοχής βρέχει αδιάκοπα, κατά διαστήματα μάλιστα με μεγάλη ένταση.

epiruspost.gr

Ηγουμενίτσα: Έπεσε μεγάλο πλατάνι πάνω σε κατάστημα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην παραλιακή ζώνη της Ηγουμενίτσας, όταν ένα μεγάλο πλατάνι υποχώρησε και έπεσε πάνω σε κατάστημα εστίασης.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του thespro.gr, η πτώση αποδίδεται στους ιδιαίτερα δυνατούς ανέμους που πνέουν από το πρωί στην περιοχή, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Το κατάστημα, ευτυχώς είναι κλειστό, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Εξίσου ευτυχής ήταν και η συγκυρία ότι εκείνη τη στιγμή δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο, αλλά και το ότι το δέντρο δεν έπεσε προς την πλευρά του πολυσύχναστου παραλιακού δρόμου. Άνδρες της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν εργασίες κοπής και απομάκρυνσης του δέντρου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια στον χώρο.

