Δραματική νύχτα στη Λέσβο: Στο έλεος της κακοκαιρίας Καλλονή και Σκάλα - Πλημμύρες και κλειστά σχολεία

Μια δραματική νύχτα έζησαν οι κάτοικοι της Καλλονής και των γύρω χωριών, καθώς οι σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν το βράδυ της Δευτέρας (10/11) τη δυτική Λέσβο μετέτρεψαν τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές. Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και ειδικά τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης. Την ίδια στιγμή η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα τα τελευταία 24ωρα παραμένει και σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, με τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με την σελίδα stonisi.gr από τη σφοδρή καταιγίδα οχήματα ακινητοποιήθηκαν μέσα σε πλημμυρισμένα σημεία, ενώ αρκετοί οδηγοί χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για πρωτόγνωρη ποσότητα νερού που μέσα σε λίγες ώρες μπήκε σε σπίτια και καταστήματα, προκαλώντας καταστροφές σε ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκες και προϊόντα.

Η κυκλοφορία διακόπηκε σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου, κυρίως μεταξύ Καλλονής – Σκάλας Καλλονής και Αρίσβης – Αγίας Παρασκευής, όπου το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι. Στο σημείο επιχείρησαν 15 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης, με ισχυρές δυνάμεις να συμμετέχουν στις προσπάθειες απάντλησης υδάτων. Παράλληλα, συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, σε συνεργασία με κλιμάκια της Περιφέρειας, βρίσκονταν επί ποδός επιχειρώντας στο σημείο.

Παράλληλα σύμφωνα με το lesvosnews ο ποταμός Τσικνιάς «έσπασε», με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι νερού να κατακλύσουν το λεκανοπέδιο της Καλλονής. Το νερό ανέβηκε γρήγορα, σκεπάζοντας δρόμους, αυλές και αυτοκίνητα, ενώ σε ορισμένα σημεία το ύψος του ξεπέρασε το μισό μέτρο.

Mε το πρώτο φως της ημέρας κάτοικοι, πυροσβέστες και υπάλληλοι του δήμου γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι για να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους, καθώς όπως σημείωσε ο δήμαρχος τα νερά κατεβαίνουν από τα βουνά γεγονός που αυξάνει το κίνδυνο.

Κλειστά σχολεία

Με απόφαση του Δήμου Δυτικής Λέσβου, όλα τα σχολεία της περιοχής παραμένουν σήμερα κλειστά, καθώς πολλά κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ αρκετοί δρόμοι είναι ακόμη απροσπέλαστοι.

Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα και υπάρχει φόβος για νέα πλημμυρικά επεισόδια.

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

«Διπλό» πρόσωπο αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα, Τρίτη (11/11) το σκηνικό του καιρού αφού μέχρι και το μεσημέρι θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες κυρίως στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ενώ μετά το πέρασμα αυτό φαίνεται πως το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να υποχωρεί.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ, στις παραπάνω περιοχές θα υπάρξουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα, τώρα, θα παρατηρηθούν νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην ανατολική Μακεδονία, πιθανόν τις πρώτες πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και στα νότια τμήματα της Κρήτης μεμονωμένες καταιγίδες.

Επιπλέον, η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ενώ οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και κατά τόπους 5 μποφόρ.

Τέλος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα «αγγίξει» τους 17 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.