Η κακοκαιρία «σαρώνει» τη Δυτική Ελλάδα: Που παρουσιάζονται προβλήματα

Σοβαρά προβλήματα στην Δυτική Ελλάδα από την Ήπειρο έως την νότια Πελοπόννησο έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας. Οι έντονες βροχοπτώσεις έφεραν πλημμύρες, κυκλοφοριακό χάος και πτώση δέντρων. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Πρέβεζα, τη Φιλιππιάδα, την Πάτρα, αλλά και πιο νότια μέχρι τη Μεσσηνία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας πλημμύρισαν υπόγεια και δρόμοι, με αποτέλεσμα να γίνουν περίπου 10 κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, λόγω των καιρικών φαινομένων.

Κέρκυρα: Κατέρρευσε τοίχος και κατέστρεψε ΙΧ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (10/11) στην πόλη της Κέρκυρας, όταν κατέρρευσε τοιχίο με αποτέλεσμα να καταπλακώσει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό οφείλεται στην έντονη κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή. Τα νερά της βροχής παρέσυραν χώματα και προκάλεσαν την πτώση του τοιχίου ύψους περίπου 2,5 μέτρων, το οποίο διέλυσε κυριολεκτικά το όχημα, με μπλοκ να εισχωρούν μέχρι τη θέση του οδηγού.

Η βροχή συνεχίζεται με μεγάλη ένταση στην Κέρκυρα, ενώ αρκετοί περιφερειακοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Παρότι δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα μέχρι στιγμής, υπήρξαν παροδικές διακοπές ρεύματος στη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες αποκαταστάθηκαν άμεσα.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού του τελευταίου 24ώρου έχουν ήδη επιβαρύνει τα εδάφη, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέα κατολισθητικά φαινόμενα.

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Πρέβεζα

Προβλήματα σε πολλές περιοχές της Πρέβεζας προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από αργά χθες το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στον νομό.

Η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε πολλούς δρόμους σε ποτάμια, ενώ η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια στην πόλη της Πρέβεζας.

Credits: epiruspost.gr

Ανάλογες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν και στην περιοχή της Αμμουδιάς και της Φιλιππιάδας.

Λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δένδρα στους δρόμους και η Πυροσβεστική κλήθηκε για κοπές δένδρων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας προκλήθηκαν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται από χθες τη νύχτα προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες.

Credits: epiruspost.gr

Στο έλεος της κακοκαιρίας Αρκαδία και Μεσσηνία

Προβλήματα από την κακοκαιρία εντοπίζονται και νοτιότερα, στην Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Τρίπολη εξαιτίας της κακοκαιρίας, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα με τις πληροφορίες να αναφέρουν έχουν εγκλωβιστεί οδηγοί. Κλειστά τα σχολεία στην Μεγαλόπολη.

Τα προβλήματα από την κακοκαιρία εντοπίζονται στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, στο τμήμα που συνδέει την εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης. Κλειστός ο αυτοκινητόδρόμος στο ύψος των Παραδεισίων από την έντονη βροχόπτωση.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ ένα ρέμα το οποίο βρίσκεται παράλληλα με τον δρόμο έχει υπερχειλίσει με συνέπεια να πλημμυρίσει το οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, του αυτοκινητόδρομου.

Η κινητοποίηση στο σημείο είναι μεγάλη, καθώς κάποια αυτοκίνητα με τους οδηγούς τους έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα νερά και στην περιοχή έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αλλά και η Τροχαία. Οι αρχές κάνουν έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες άντλησης των υδάτων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Η Πελοπόννησος βρίσκεται στο μάτι της κακοκαιρίας, με τα φαινόμενα να είναι έντονα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε συναγερμό, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία με συσσώρευση υδάτων.

Παράλληλα με απόφαση του Δημάρχου Μεγαλόπολης Κωνσταντίνου Μιχόπουλου, τα σχολεία της Μεγαλόπολης θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας για σήμερα Δευτέρα (10.11.2025).

Χαλαζόπτωση σάρωσε τις καλλιέργειες στην Αργολίδα

Ισχυρή κακοκαιρία με έντονη και μεγάλης διάρκειας χαλαζόπτωση έπληξε το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου τα Φίχτια, το Κουτσοπόδι και τις γύρω περιοχές του Δήμου Άργους - Μυκηνών, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, αυλές και στέγες σπιτιών.

Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi

Το χαλάζι, σε μέγεθος καρυδιού, έπεφτε πυκνό για αρκετή ώρα, συνοδευόμενο από ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καταστροφές σε ελαιώνες, εσπεριδοειδή και αμπέλια. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο, που χτύπησε κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά τις αγροτικές περιοχές. Στο σημείο αναμένεται να γίνει εκτίμηση των ζημιών από συνεργεία του ΕΛΓΑ και της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών.