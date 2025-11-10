Παραμένει στη ζώνη των καταιγίδων η Αττική - Προσοχή μέχρι το απόγευμα, λένε οι μετεωρολόγοι

Ισχυρή καταιγίδα σάρωσε το λεκανοπέδιο της Αττικής νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, με πολύ έντονη βροχόπτωση και κεραυνούς. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν από τα δυτικά και τα νότια και σταδιακά επεκτάθηκαν σε όλο τον νομό.

Μικρής έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν σε δρόμους, σε σημεία που συνήθως συσσωρεύονται νερά όπως στη γέφυρα της Χαμοστέρνας, ενώ κυκλοφοριακό κομφούζιο δημιουργήθηκε στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα στο Περιστέρι, την Πετρούπολη, το Χαϊδάρι, τη Νίκαια, τον Κορυδαλλό, το Φάληρο και άλλα δυτικά και νότια προάστια.

Παρά την εξασθένηση του φαινομένου, προσοχή χρειάζεται στο νομό Αττικής μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες.

Φωτό: ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/INTIME

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Φωτό: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Φωτό: ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/INTIME

«Σύμπλεγμα καταιγίδων ‘μπουκάρει’ στην Αττική ...Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή για το επόμενο τρίωρο», έγραψε νωρίτερα σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Έκτακτο Δελτίο από ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα χτυπηθούν

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Δευτέρα 10-11-2025 ως και αύριο Τρίτη 11-11-2025.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

στην Αττική έως και το απόγευμα.

Την Τρίτη (11-11-25)