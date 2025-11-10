Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε ΙΧ στη Θεσσαλονίκη λόγω κακοκαιρίας

Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/11) στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της κακοκαιρίας που ξέσπασε και έπληξε τον νομό.



Συγκεκριμένα, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε όχημα επί της οδού Αρμενοπούλου στο κέντρο της πόλης ενώ καταγράφηκε και δεύτερο περιστατικό επί της οδού Νέστορος Τύπα στο Ντεπώ, προκαλώντας υλικές ζημιές σε ακόμη ένα όχημα.

Και στις δύο περιπτώσεις επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προχωρώντας σε κοπή των δέντρων.