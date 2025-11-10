«Άνοιξαν» οι ουρανοί σε Πρέβεζα, Βόνιτσα, Ηγουμενίτσα - Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Δύσκολη ήταν η νύχτα για τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας εξαιτίας του νέου κύματος κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Ωστόσο σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχίσουν να «σφυροκοπούν» αρκετές περιοχές της χώρας μέχρι την Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονταν από αργά το απόγευμα της Κυριακής σε Πρέβεζα και Φιλιππιάδα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Πρέβεζα και την Βόνιτσα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει η Πυροσβεστική για την άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.

Αντλήσεις υδάτων έγινα επίσης στην Αμμουδιά και στην Φιλιππιάδα ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνουν κοπές δέντρων τα οποία έπεσαν από ριπές ανέμων.

Η Πυροσβεστική στην Πρέβεζα δέχθηκε δεκάδες κλήσεις από πολίτες οι οποίοι βλέποντες βουλωμένες τις σχάρες στα φρεάτια φοβήθηκαν για πλημμύρες στους χώρους τους.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση και στην Παλαιά Φιλιππιάδα, όπου πλημμύρισε ο κεντρικός δρόμος, στο ύψος του μνημείου. Στο σημείο επιχειρούσαν το βράδυ πυροσβεστικό όχημα και μηχανήματα του Δήμου Ζηρού, προκειμένου να απομακρυνθούν τα νερά και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Την ίδια στιγμή έντονη ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα το βράδυ της Κυριακής στην Ηγουμενίτσα, όπως φαίνεται και σε βίντεο του Forecast Weather και του epirus-tv-news.gr, όπως επίσης και στη Λευκάδα.

Η εντονη βροχόπτωση στα δυτικά «χτύπησε» και την Κέρκυρα όπου προκλήθηκε μια σειρά προβλημάτων με πιο σοβαρό την κατάρρευση τοιχίου στην Παδοβά, το οποίο καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, πίσω από τον χώρο του Κερκυραϊκού, όταν μέρος τοίχου ύψους περίπου δυόμισι μέτρων υποχώρησε ξαφνικά.

Με καταιγίδες ξεκινά η εβδομάδα – Έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές

Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που ξεκίνησε από το Σάββατο (8/11) και αναμένεται να κρατήσει μέχρι και τη Τρίτη (11/11). Tην Κυριακή (9/11) η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που είχε εκδοθεί τα προηγούμενα 24ωρα προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Έτσι λοιπόν και αυτή εβδομάδα ξεκινά με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανάμεσα τους και η Αττική.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη κεντροανατολική Μακεδονία, από το απόγευμα στη Θράκη, μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κατά τόπους στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αφού θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.