Πάνω από 1.000 κεραυνοί και αστραπές στην Αττική σε δύο ώρες - «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία»

«Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία…», επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν και την Αττική.

Όπως αναφέρει, κατά τις επόμενες ώρες αναμένονται κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες σε Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, καθώς και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. «Τα φαινόμενα, πάντως, δεν θα είναι τόσο ισχυρά όπως τη νύχτα», προσθέτει ο μετεωρολόγος.

Από τις βραδινές ώρες και έως το μεσημέρι της Κυριακής, οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, αλλά και τα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική, εξασθενημένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλώνονται μέχρι περίπου τις 17:00 το απόγευμα.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας είχε επισημάνει ότι κατά τη διάρκεια της καταιγίδας στην Αττική, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κατέγραψε πάνω από 1.000 κεραυνούς και αστραπές μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες.

Έκτακτο Δελτίο από ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα χτυπηθούν

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Δευτέρα 10-11-2025 ως και αύριο Τρίτη 11-11-2025.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

στην Αττική έως και το απόγευμα.

Την Τρίτη (11-11-25)