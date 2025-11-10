Κακοκαιρία: Στο Ψαθί Μεγαλόπολης καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής

«Άνοιξαν» οι ουρανοί στις ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Όπως αποτυπώνεται σε χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας καταγράφεται στο Ψαθί Μεγαλόπολης με 99,8 mm, ενώ ακολουθεί η Πετάλεια Κέρκυρας με 93,8 mm.

Πηγή: Meteo.gr

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ το πρωί της Δευτέρας 10/11, για την Τρίτη 11/11 προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις παρακάτω περιοχές: