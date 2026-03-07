Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ενοίκου κατά τη διάρκεια ληστείας στο Άργος

Οι Αρχές εξιχνίασαν υπόθεση ανθρωποκτονίας κατά τη διάρκεια ληστείας στην Αργολίδα, με δικογραφία να σχηματίζεται σε βάρος δύο ατόμων, τα οποία αναζητούνται.



Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές σε οικίες, προέκυψε πως δύο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που αναζητούνται, φέρεται να είχαν διαπράξει ληστεία και ανθρωποκτονία στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα «Αργολικές Ειδήσεις».



Κατηγορούμενοι είναι δύο αλλοδαποί ηλικίας 28 και 36 ετών, αντίστοιχα, οι οποίοι τον Οκτώβριο του 2018, εισήλθαν σε σπίτι με σκοπό να ακινητοποιήσουν τον ένοικο. Σύμφωνα με την αστυνομία, χτύπησαν στο κεφάλι με ξύλινο αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του και στη συνέχεια τον λήστεψαν.



Ακόμη, τον Δεκέμβριο του 2018, αφού απείλησαν με γεωργικό εργαλείο γυναίκα, που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της, την οδήγησαν στο εσωτερικό και την έδεσαν, αφαιρώντας στη συνέχεια ηλεκτρικές συσκευές και χρηματικό ποσό.



Παράλληλα, διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους και σε μία περίπτωση κλοπής κυνηγετικών όπλων από οικία τον Φεβρουάριο του 2019, τα οποία ωστόσο βρέθηκαν από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Άργους Μυκηνών σε εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο.



Σε βάρος τους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για ανθρωποκτονία και ληστεία, με τους αστυνομικούς να τους αναζητούν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπή και περί όπλων.