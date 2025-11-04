Κτήριο Βίγγα: Αποκαλύπτεται το ιστορικό διαμάντι του Ναυπλίου

Το ιστορικό Κτήριο Βίγγα στο Ναύπλιο, που για χρόνια αποτελούσε εικόνα εγκατάλειψης και ντροπής στο κέντρο της Πλατείας Συντάγματος, μπαίνει πλέον στον δρόμο της μεταμόρφωσης.

Ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της πόλης, το οποίο βρισκόταν σε τραγική κατάσταση του, απαλλοτριώθηκε πριν από δεκαετίες από το Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό να στεγαστούν τα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, ενώ είναι σχεδόν έτοιμο να μετατραπεί σε στολίδι της πόλης.

