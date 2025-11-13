Ναύπλιο: Δεν τα κατάφερε ο 71χρονος που έπεσε από το μπαλκόνι
Ο ηλικιωμένος υπέκυψε στα τραύματά του καθ’ οδόν προς την Αθήνα.
Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με τον 71χρονο άνδρα που είχε τραυματιστεί σοβαρά ύστερα από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο.
Ο ηλικιωμένος, που είχε διακομιστεί αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, έφερε βαριά τραύματα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας για πιο εξειδικευμένη φροντίδα.
