Ναύπλιο: Δεν τα κατάφερε ο 71χρονος που έπεσε από το μπαλκόνι

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με τον 71χρονο άνδρα που είχε τραυματιστεί σοβαρά ύστερα από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο.

Ο ηλικιωμένος, που είχε διακομιστεί αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, έφερε βαριά τραύματα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας για πιο εξειδικευμένη φροντίδα.

Διαβάστε περισσότερα για τον ηλικιωμένο που υπέκυψε στα τραύματά του καθ’ οδόν προς την Αθήνα.