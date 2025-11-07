Το Ναύπλιο «ανοίγει πανιά»: Η στρατηγική «μάχη» για την κρουαζιέρα

Σταθερή και στοχευμένη είναι η προσπάθεια των τοπικών φορέων του Ναυπλίου να ενισχύσουν την πόλη ως κορυφαίο προορισμό κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, με τις κινήσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στο πλαίσιο αυτής της διαρκούς προσπάθειας προσέλκυσης ακόμα περισσότερων κρουαζιερόπλοιων, σημειώθηκε μια ακόμα εντυπωσιακή άφιξη: το υπό Νορβηγική Σημαία κρουαζιερόπλοιο «Viking Vela».

Η επίσκεψη του «Viking Vela» αξιοποιήθηκε από τους τοπικούς φορείς για την ενίσχυση των δεσμών και την προώθηση του προορισμού. Στα πλαίσια της προσπάθειας προσέλκυσης ακόμα περισσότερων Κ/Ζ, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στο πλοίο.

