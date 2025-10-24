Διπλή άφιξη πολυτελείας στο Ναύπλιο – Τα κρουαζιερόπλοια Celestyal Journey και Le Dumont d’Urville πλημμύρισαν την πόλη με τουρίστες

Το Ναύπλιο φόρεσε τα… τουριστικά του χαμόγελα, καθώς το πρωί κατέπλευσαν στην πόλη δύο εντυπωσιακά κρουαζιερόπλοια: το Celestyal Journey και το Le Dumont d’Urville, γεμίζοντας την πόλη με επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Λεωφορεία περίμεναν τους επιβάτες στο λιμάνι για να τους μεταφέρουν σε ξεναγήσεις στους θησαυρούς της Αργολίδας, από το αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου έως τις Μυκήνες και τα γραφικά σοκάκια του Ναυπλίου, προσφέροντάς τους μια ανεπανάληπτη εμπειρία ελληνικής φιλοξενίας.

Διαβάστε περισσότερα για τα δύο εντυπωσιακά πλοία που κατέπλευσαν στο λιμάνι του Ναυπλίου, φέρνοντας εκατοντάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο και αναδεικνύοντας ξανά την πόλη σε κορυφαίο προορισμό κρουαζιέρας στην Αργολίδα