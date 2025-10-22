Λαϊκή Αγορά Ναυπλίου: Κάτω από το Παλαμήδι ανθίζει η καθημερινότητα

Η λαϊκή αγορά του Ναυπλίου είναι κάτι παραπάνω από ένα μέρος για ψώνια.

Είναι μια ζωντανή παράδοση, ένα κομμάτι της καθημερινότητας που επαναλαμβάνεται σταθερά κάθε Τετάρτη και Σάββατο, φέρνοντας μαζί παραγωγούς, κατοίκους και επισκέπτες σε ένα πολύχρωμο μωσαϊκό ανθρώπων και εικόνων.

Από νωρίς το πρωί, κάτω από τη σκιά του Παλαμηδιού, οι πάγκοι γεμίζουν με φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ελιές, μέλι, ψάρια, αυγά και λουλούδια, ενώ οι μυρωδιές και οι φωνές των πωλητών δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιές εποχές.

Οι νοικοκυρές με τα καρότσια, οι παππούδες που διαλέγουν προσεκτικά τα πορτοκάλια, και οι νεότεροι που ψάχνουν τοπικά προϊόντα συνθέτουν μια εικόνα αληθινής ζωής.

