Ελλάδα 28η Οκτωβρίου Local News Ναύπλιο

Η γκιόσα, το αρνί και ο… Άγνωστος Στρατιώτης: Τα «μαγειρέματα» μιας τηλεοπτικής γκάφας στο Ναύπλιο

Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπλίου, Ελένη Ασπιώτη, μπέρδεψε τη γκιόσα με το αρνί και το Ηρώο με τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Όταν μια συνέντευξη για τον τουρισμό και τη γαστρονομία ξεκινά με γεύσεις και τελειώνει με… γκάφες, τότε το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι viral.

Η πρόεδρος του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Ναυπλίου Ελένη Ασπιώτη, βρέθηκε καλεσμένη σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του Action 24, μαζί με τον δήμαρχο Αράχωβας.

Σκοπός; Να προβάλλουν στους Αθηναίους που βλέπουν το κανάλι αυτό, τα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομία ενόψει του τετραήμερου της 28ηw Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα για την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπλίου που μπέρδεψε τη γκιόσα με το αρνί και το Ηρώο με τον Άγνωστο Στρατιώτη. Το διαδίκτυο «ψήνει» ακόμα σχόλια

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα 28η Οκτωβρίου Local News Ναύπλιο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader