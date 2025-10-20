Νοσοκομείο Ναυπλίου: Έτσι ξεσκέπασαν την απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών στις φυλακές

Απετράπη η εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών στις φυλακές Ναυπλίου, χάρη στην άμεση επέμβαση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου συνέλαβαν 34χρονο αλλοδαπό κρατούμενο του Καταστήματος Κράτησης Ναυπλίου, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Ναυπλίου για ιατρική εξέταση.

Διαβάστε περισσότερα για το ύποπτο δέμα σε δωμάτιο νοσηλείας κρατουμένου και την έρευνα των αστυνομικών, που αποκάλυψε οργανωμένο σχέδιο μεταφοράς ναρκωτικών.