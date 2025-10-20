Ελλάδα Ναύπλιο Ναρκωτικά Local News

Νοσοκομείο Ναυπλίου: Έτσι ξεσκέπασαν την απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών στις φυλακές

Αστυνομικοί εντόπισαν το ύποπτο δέμα σε δωμάτιο νοσηλείας κρατουμένου — Η έρευνα αποκάλυψε οργανωμένο σχέδιο μεταφοράς ναρκωτικών.

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Απετράπη η εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών στις φυλακές Ναυπλίου, χάρη στην άμεση επέμβαση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου συνέλαβαν 34χρονο αλλοδαπό κρατούμενο του Καταστήματος Κράτησης Ναυπλίου, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Ναυπλίου για ιατρική εξέταση.

Διαβάστε περισσότερα για το ύποπτο δέμα σε δωμάτιο νοσηλείας κρατουμένου και την έρευνα των αστυνομικών, που αποκάλυψε οργανωμένο σχέδιο μεταφοράς ναρκωτικών.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Ναύπλιο Ναρκωτικά Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader