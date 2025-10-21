Νέος κανονισμός κοιμητηρίων στον Δήμο Ναυπλιέων: Αναβολή για διαβούλευση - Στο τραπέζι τα τέλη καθαριότητας και η αδειοδότηση τάφων

Έπειτα από δεκαετίες χωρίς ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας, ο Δήμος Ναυπλιέων έφερε προς έγκριση τον πρώτο Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων, με εισηγήτρια την αντιδήμαρχο Ντίνα Καραγιάννη.

Παρά τη γενική αποδοχή της ανάγκης ύπαρξης ενός τέτοιου κανονισμού, η συζήτηση ανέδειξε διαφωνίες και επιφυλάξεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων τελικά αποφάσισε ομόφωνα να αναβάλει το θέμα για έναν μήνα, προκειμένου να διεξαχθεί ευρύτερη διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες και να κατατεθούν βελτιωτικές προτάσεις.

