Το Παλαμήδι χάνεται στην ομίχλη — Μαγικό σκηνικό στο φθινοπωρινό Ναύπλιο

Βροχή, ομίχλη και γκρίζος ουρανός ντύνουν την πόλη με ρομαντισμό και γαλήνη.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Το Ναύπλιο φόρεσε σήμερα τα φθινοπωρινά του χρώματα, με τη βροχή και την πυκνή ομίχλη να δημιουργούν ένα σκηνικό μοναδικής γοητείας. Από νωρίς το πρωί, η πόλη τυλίχθηκε σε σύννεφα, με το Παλαμήδι να διακρίνεται μόλις μέσα από το γκρίζο πέπλο της ομίχλης.

Το λιμάνι του Ναυπλίου, με τα πολυτελή σκάφη, τα ιστιοπλοϊκά αλλά και τις μικρές βαρκούλες, απέκτησε μια σπάνια, σχεδόν κινηματογραφική όψη. Οι δρόμοι, βρεγμένοι από τη βροχή, αντανακλούσαν τα φώτα των μαγαζιών και το μουντό φως του ουρανού, κάνοντας την πόλη να μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής.

Διαβάστε περισσότερα για τον γκρίζο ουρανό, που έντυσε το Ναύπλιο με ρομαντισμό και γαλήνη και δείτε φωτογραφίες

