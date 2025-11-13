Ελλάδα Ναύπλιο Local News Άργος

Επιστρέφει το τρένο στο Ναύπλιο; – Ομόφωνο ψήφισμα για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου–Άργους–Ναυπλίου

Η πόλη ζητά τρένο, ανάπτυξη, τουρισμό και βιώσιμη κινητικότητα.

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Άργους – Ναυπλίου επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, μέσα από ένα ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων.

Η σύνδεση του Ναυπλίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και στρατηγικό στόχο του Δήμου Ναυπλιέων, καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη κινητικότητα, την τουριστική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα για το ψήφισμα του δήμου Ναυπλιέων.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Ναύπλιο Local News Άργος

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader