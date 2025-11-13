Επιστρέφει το τρένο στο Ναύπλιο; – Ομόφωνο ψήφισμα για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου–Άργους–Ναυπλίου

Η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Άργους – Ναυπλίου επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, μέσα από ένα ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων.

Η σύνδεση του Ναυπλίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και στρατηγικό στόχο του Δήμου Ναυπλιέων, καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη κινητικότητα, την τουριστική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα για το ψήφισμα του δήμου Ναυπλιέων.