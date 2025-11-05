Ελλάδα Ναύπλιο Local News Δημοτικά Σχολεία

Σκληρή αντιπαράθεση στο Ναύπλιο για το 5ο Δημοτικό Σχολείο

Ο Ορφανός καταγγέλλει «135.000 ευρώ για αέρα» – Τι του απαντά ο Κωστούρος.

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στον Δήμο Ναυπλιέων με αφορμή την έκδοση άδειας ανέγερσης του 5ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου Ζησιμοπούλου (ΚΕΜΧ), με εκατέρωθεν αιχμές για σπατάλη δημοσίου χρήματος, παραπληροφόρηση και θεσμικές αστοχίες.

Ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Ορφανός άνοιξε πρώτος το θέμα, με δήλωσή του, όπου αποκάλυψε ότι ο Δήμος «βρέθηκε να πληρώνει 135.000 ευρώ για την έκδοση άδειας σχολείου σε χώρο που δεν ανήκε στον Δήμο, αλλά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας». Η απάντηση ήρθε άμεσα από την παράταξη του πρώην δημάρχου Δημήτρη Κωστούρου, η οποία έκανε λόγο για «ψευδείς και ανακριβείς ισχυρισμούς του Ορφανού» και «σκόπιμη παραπληροφόρηση».

