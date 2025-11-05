Σκληρή αντιπαράθεση στο Ναύπλιο για το 5ο Δημοτικό Σχολείο

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στον Δήμο Ναυπλιέων με αφορμή την έκδοση άδειας ανέγερσης του 5ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου Ζησιμοπούλου (ΚΕΜΧ), με εκατέρωθεν αιχμές για σπατάλη δημοσίου χρήματος, παραπληροφόρηση και θεσμικές αστοχίες.

Ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Ορφανός άνοιξε πρώτος το θέμα, με δήλωσή του, όπου αποκάλυψε ότι ο Δήμος «βρέθηκε να πληρώνει 135.000 ευρώ για την έκδοση άδειας σχολείου σε χώρο που δεν ανήκε στον Δήμο, αλλά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας». Η απάντηση ήρθε άμεσα από την παράταξη του πρώην δημάρχου Δημήτρη Κωστούρου, η οποία έκανε λόγο για «ψευδείς και ανακριβείς ισχυρισμούς του Ορφανού» και «σκόπιμη παραπληροφόρηση».

Διαβάστε περισσότερα για tο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου που συστεγάζεται με το 2ο Δημοτικό Σχολείου, και αποτελεί ένα από τα πλέον υποσχόμενα έργα στην περιοχή, καθώς οι υπάρχουσες σχολικές υποδομές έχουν φτάσει στα όριά τους