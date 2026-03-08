Ξηλώθηκε βίαιο κύκλωμα που λήστευε ντελιβεράδες σε Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Κερατσίνι

Στις συλλήψεις έξι μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ληστείες σε βάρος διανομέων στην Αγία Βαρβάρα, τον Κορυδαλλό και το Κερατσίνι, προχώρησε η Αστυνομία, εξιχνιάζοντας εννέα περιπτώσεις, σε κάποιες από τις οποίες μάλιστα οι δράστες ήταν ιδιαίτερα βίαιοι τραυματίζοντας τα θύματά τους.



Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ.



Τα άτομα που συνελήφθησαν είναι ηλικίας 17, 21, 22, 26, 42 και 54 ετών και κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες κατά συρροή, παράβαση του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, εμπρησμό κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων και παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Προσποιούνταν τους πελάτες

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, όπως διαπιστώθηκε, διέπρατταν ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2025, ενεργώντας από κοινού και με εναλλασσόμενη σύνθεση, προσποιούμενοι τους πελάτες, κυρίως τις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες, πραγματοποιούσαν παραγγελίες φαγητού μέσω διαδικτυακών εφαρμογών παράδοσης φαγητού από καταστήματα εστίασης δημιουργώντας προφίλ χρηστών στις εν λόγω εφαρμογές με ψευδή στοιχεία τα οποία άλλαζαν συχνά για να δυσχεραίνουν την ταυτοποίησή τους.



Ως σημεία παράδοσης των παραγγελιών όριζαν οδούς με αραιή κυκλοφορία και ελλιπή φωτισμό, τα οποία βρίσκονταν κοντά στα σπίτια των μελών της οργάνωσης, όπου κατέφευγαν μετά τις πράξεις τους.

Τους αιφνιδίαζαν και τους απειλούσαν με αιχμηρά αντικείμενα

Όταν οι διανομείς έφταναν στα σημεία παράδοσης των παραγγελιών, οι δράστες τους αιφνιδίαζαν, φορώντας κουκούλες full-face και απειλώντας τους με αιχμηρά αντικείμενα, πτυσσόμενες ράβδους και πιστόλι και τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα καθώς και το κουτί παραγγελίας που είχαν πραγματοποιήσει.



Μάλιστα οι δράστες, προκειμένου να κάμψουν την αντίσταση των θυμάτων τους, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετούσαν τα μαχαίρια στο λαιμό των διανομέων ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις τραυμάτισαν τους διανομείς με γκλοπ και μαχαίρι.

Μάλιστα, έπειτα από κάθε ληστεία οι δράστες προέβαιναν στην άμεση αντικατάσταση των τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούσαν και με τις οποίες πραγματοποιούσαν τις παραγγελίες.

Τα κατασχεμένα αντικείμενα

Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν μία χειροβομβίδα, ένα ξίφος, δύο γκλοπ, 23 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, τρίφτης κάνναβης, τέσσερα μαχαίρια, μάσκες αλλά και χρηματικό ποσό.



Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας εξιχνιάστηκαν συνολικά εννέα περιπτώσεις ληστειών καθώς και εμπρησμός οχήματος με δράστες τους 26χρονο και 21χρονο.



Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι προέβαλαν σθεναρή αντίσταση κατά την ακινητοποίησή τους, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.