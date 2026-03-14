Αναστάτωση στο Μετρό: Συνελήφθησαν οπλισμένοι ληστές που άρπαξαν αλυσίδα από τον λαιμό επιβάτη

Δύο άτομα συνελήφθησαν πριν από λίγες ημέρες στον σταθμό του Μετρό «Αγία Μαρίνα», κατηγορούμενα για ληστεία και παρακώλυση συγκοινωνιών. Πρόκειται για έναν 18χρονο Έλληνα και ο 27χρονος παράνομος μετανάστης, οι οποίοι έκλεψαν αλυσίδα με τον έναν, μάλιστα, να μπαίνει στο τούνελ του Μετρό γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσει η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης (11/3) όταν ο 18χρονος και ο 27χρονος ήταν μέσα σε συρμό του Μετρό και επιτέθηκαν σε επιβάτη προκειμένου να του αρπάξουν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του.

Ο επιβάτης αντιστάθηκε και στη συνέχεια οι δύο πήγαν στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων όπου με απειλή χρήσης όπλου πήραν αλυσίδα από άλλο άνδρα. Ο 27χρονος βγήκε από τον σταθμό ενώ ο 18χρονος μπήκε στο τούνελ όπου κινούνται οι συρμοί με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και να ακινητοποιηθεί το τρένο, δημιουργώντας σημαντική παρακώλυση των συγκοινωνιών.

Αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους και του οδήγησαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά. Εξιχνιάστηκε επιπλέον περίπτωση ληστείας που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2025 σε βάρος άντρα, τον οποίο ο 18χρονος τραυμάτισε κατά την αφαίρεση της αλυσίδας λαιμού του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.