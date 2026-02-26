Αδιανόητο: 16χρονος κατάπιε αλυσίδα που έκλεψε από λαιμό γυναίκας στο μετρό για να μην τον πιάσουν

Απίστευτο περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στις αποβάθρες του Μετρό στον σταθμό Λαρίσης, όταν ένας 16χρονος άρπαξε αλυσίδα από τον λαιμό επιβάτισσας και επιχείρησε να διαφύγει μέσα από τα τούνελ. Λίγο πριν εντοπιστεί από αστυνομικούς της «Αριάδνης», ο ανήλικος κατάπιε το κόσμημα, χωρίς όμως να υπολογίσει ότι μια απλή ακτινογραφία θα αποκάλυπτε την πράξη του.

Όπως αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου στον σταθμό Λαρίσης, όταν η ανυποψίαστη γυναίκα περίμενε τον συρμό. Τότε ο 16χρονος της άρπαξε την αλυσίδα και προσπάθησε να απομακρυνθεί, χωρίς να αντιληφθεί ότι στο σημείο βρίσκονταν αστυνομικοί με πολιτικά και ένστολοι που «παραφύλαγαν».

Αστυνομικοί που συμμετείχαν στο σχέδιο «Αριάδνη», ομάδες που επιχειρούν για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο ο ανήλικος πήδηξε στις γραμμές του Μετρό και προσπάθησε να διαφύγει μέσα από τα τούνελ, φτάνοντας μέχρι τον σταθμό «Μεταξουργείο».

Όταν αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει, ο 16χρονος πήρε την απίστευτη απόφαση να καταπιεί την αλυσίδα, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα στοιχεία.

Οι αστυνομικοί τελικά κατάφεραν να τον συλλάβουν και τον μετέφεραν άμεσα σε νοσοκομείο για ακτινογραφία, όπου αποκαλύφθηκε η αλυσίδα που προσπάθησε αποτυχημένα να «κρύψει».