Πειραιάς: 18χρονος «σούφρωσε» κινητό επιβάτη στο μετρό - Τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι για να διαφύγει

Χειροπέδες σε έναν 18χρονο πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς όπως διαπιστώθηκε είχε κλέψει το κινητό τηλέφωνο ενός επιβάτη μέσα σε συρμό του Μετρό και μάλιστα δεν δίστασε να τον χτυπήσει με πέτρα στο κεφάλι όταν προσπάθησε να τον σταματήσει.

Πιο συγκεκριμένα το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου ο 18χρονος που επέβαινε σε συρμό του Μετρό με συνεργό του - ο οποίος αναζητείται- άρπαξε από νεαρό επιβάτη το κινητό τηλέφωνο και βγήκε από τον Σταθμό του Δημοτικού Θεάτρου, ενώ ο νεαρός επιβάτης τον ακολούθησε.

Στην προσπάθεια του νεαρού να πάρει πίσω το κινητό του τηλέφωνο, ο 18χρονος τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον και διέφυγε.

Το βράδυ της Δευτέρας (20/10) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, εντόπισαν τον 18χρονο στην περιοχή του Πειραιά και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ληστείας.

Παράλληλα ταυτοποιήθηκε και ως δράστης μιας άλλης ληστείας σε βάρος ανήλικου αυτή τη φορά, στη Στάση Μετρό Αγίας Βαρβάρας. Σε αυτή την περίπτωση είχε κλέψει γυαλιά ηλίου.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου για «ληστεία κατ’ εξακολούθηση και επικίνδυνη σωματική βλάβη».

H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 20-10-2025 στην περιοχή του Πειραιά, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 18χρονος και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου για ληστεία κατ’ εξακολούθηση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 19-10-2025 ο 18χρονος που επέβαινε σε συρμό μετρό με έτερο συνεργό του, ο οποίος αναζητείται, αφαίρεσε από νεαρό επιβάτη κινητό τηλέφωνο και εξήλθε από τον Σταθμό Μετρό Δημοτικού Θεάτρου ενώ ο νεαρός επιβάτης τον ακολούθησε.

Στην προσπάθεια του νεαρού να ανακτήσει το κινητό τηλέφωνο από τον 18χρονο δράστη, ο 18χρονος τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον και διέφυγε.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. βραδινές ώρες της 20-10-2025 εντόπισαν τον 18χρονο στην περιοχή του Πειραιά και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ληστείας ενώ επιπλέον ταυτοποιήθηκε ως δράστης και έτερης ληστείας σε βάρος ανήλικου στη Στάση Μετρό Αγίας Βαρβάρας όπου του αφαίρεσε γυαλιά ηλίου.

Σημειώνεται ότι ο 18χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.