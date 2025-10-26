Πειραιάς: Δυο ληστές εισέβαλαν σε σπίτι και έδεσαν τον ιδιοκτήτη - Άρπαξαν κοσμήματα και χρήματα

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας 62χρονος τα ξημερώματα της Κυριακής στον Πειραιά όταν δυο ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του και τον ακινητοποίησα.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα επί της οδού Καραολή και Δημητρίου την ώρα που ο άτυχος άνδρας βρισκόταν μέσα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίασαν την κεντρική είσοδο του σπιτιού λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Μόλις βρέθηκαν μέσα, ακινητοποίησαν τον 62χρονο και τον έδεσαν στα άνω και κάτω άκρα με σχοινί.

Ακολούθως, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και κοσμήματα άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο άνδρας, αν και σοκαρισμένος, δεν φέρει τραυματισμούς.