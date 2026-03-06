Κερατσίνι: Διέρρηξαν φούρνο, βρήκαν το ταμείο άδειο και έφυγαν με τα... γαλακτομπούρεκα

Μια περίεργη διάρρηξη σημειώθηκε στο Κερατσίνι, προκαλώντας έκπληξη στον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, η διάρρηξη έγινε σε φούρνο στο Κερατσίνι, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, όταν δύο άγνωστοι εισέβαλαν στο κατάστημα την ώρα που ήταν κλειστό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες κινήθηκαν γρήγορα μέσα στον χώρο και κατευθύνθηκαν αρχικά προς την ταμειακή μηχανή, αναζητώντας χρήματα.

Βρήκαν το ταμείο άδειο και έκλεψαν τα γαλακτομπούρεκα

Όταν όμως διαπίστωσαν ότι η ταμειακή ήταν άδεια, φαίνεται πως αποφάσισαν να μην φύγουν με άδεια χέρια… Έτσι άρχισαν να ψάχνουν στον χώρο του καταστήματος και τελικά εντόπισαν ένα ταψί με γλυκά.

Πριν αποχωρήσουν, πήραν περίπου 20 κομμάτια γαλακτομπούρεκο, αξίας περίπου 50 ευρώ, αφήνοντας πίσω τους ένα περιστατικό που περισσότερο θυμίζει… «γλυκιά» διάρρηξη παρά μια τυπική κλοπή.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, με τις αρχές να εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δύο δράστες και να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής τους.