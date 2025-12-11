Συναγερμός στην Ερμιόνη: Έκλεισε το Γυμνάσιο μετά από 30 κρούσματα γαστρεντερίτιδας

Καμπανάκι κινδύνου από τον ΕΟΔΥ σήμανε μετά από αλυσίδα 30 κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με επίκεντρο το Γυμνάσιο της Ερμιόνης. Τουλάχιστον 30 μαθητές σχολείου στην Ερμιόνη ξεκίνησαν να εμφανίζουν ξαφνικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Οι αρχές έκλεισαν προληπτικά το εν λόγω σχολείο σήμερα Πέμπτη (11/12), με σκοπό να σπάσουν την αλυσίδα μετάδοσης. Αν μέχρι αύριο συνεχίζουν να καταγράφονται νέα κρούσματα, το Γυμνάσιο θα παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή.

Ο δήμαρχος Ερμιόνης, Γιάννης Γεωργόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ErtNews, για τα αυξανόμενα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Γυμνάσιο που βρίσκεται στην περιοχή του Κρανιδίου, λέγοντας πως η κατάσταση υγείας των μαθητών είναι καλή και αν κάποια από τα παιδιά νοσηλεύεται είναι καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα και για αυτόν τον λόγο υπήρξε ακραία μετάδοση.

Το πώς άρχισε η διασπορά του ιού με αποτέλεσμα να νοσήσουν 30 μαθητές, εκτίμησε ο δήμαρχος στις δηλώσεις του. Όπως ανέφερε, δεν έπαιξε ρόλο στη μετάδοση η πρόσφατη εκδρομή που είχε κάνει το σχολείο μιας και κάποιοι από τους μαθητές είχαν εμφανίσει συμπτώματα και είχαν μείνει σπίτι τους.

Παράλληλα, το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου έχει ενημερώσει τον ΕΟΔΥ, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τους απαραίτητους ελέγχους.