Βορίζια: Στο νοσοκομείο νεογέννητο των Φραγκιαδάκηδων-«Δεν θα γίνει σασμός» λέει αδερφή της 56χρονης

Μέσα στην ανείπωτη τραγωδία με το διπλό φονικό στα Βορίζια, ένα ακόμη έντονο γεγονός εκτυλίσσεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Από τα ξημερώματα, στη Μονάδα Νεογνών νοσηλεύεται το μωράκι που έφερε στον κόσμο πριν από περίπου 15 ημέρες η σύζυγος του 29χρονου από τα αδέρφια Φραγκιαδάκη.

Μέσα στον θρήνο και το πένθος στην οικογένεια, η νεαρή μητέρα, της οποίος ο σύζυγος έχει παραδοθεί με δύο ακόμη άτομα, καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα δυσκολία με το νεογέννητο παιδί της. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το νεογέννητο αγοράκι εισήχθη μεταμεσονύκτιες ώρες στη Μονάδα Νεογνών με αναπνευστικό πρόβλημα.

Να σημειωθεί ότι η νεαρή μητέρα μετά την παράδοση των τριών αδερφών το απόγευμα της Τρίτης, είχε μιλήσει στους δημοσιογράφους και είχε κάνει έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας να επικρατήσει ψυχραιμία και λογική για να ζήσουν τα παιδιά τους.

«Δεν θα ξαναγίνει σασμός»

Συγκλονίζει η αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας που περιγράφει τον φόβο που έχει αφήσει το αιματηρό περιστατικό στην οικογένειά της. Η ίδια εμφανίζεται κατηγορηματική πως δεν υπάρχει πλέον δρόμος επιστροφής για «σασμό».

Η Γεωργία Φραγκιαδάκη, μιλώντας στο Mega, επισήμανε ότι η επόμενη μέρα μετά το φονικό είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους συγγενείς και των δύο θυμάτων. Από τη συμπλοκή έχασαν τη ζωή τους η 56χρονη Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας πέντε παιδιών.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι η αντίπαλη οικογένεια ήταν αυτή που προκαλούσε επανειλημμένα εντάσεις, με πιο πρόσφατο περιστατικό την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του ανιψιού της. Η ίδια απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο «σασμού».

«Η αδερφή μου δεν έφταιγε, ήταν τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Χωρίς να φταίει την πλήρωσε. Τραυματίστηκα εγώ, δεν με νοιάζει για το χέρι μου. Την αδερφή μου δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε πίσω. Δεν τους προκαλέσαμε, συνέχεια αυτοί μας προκαλούν και τώρα χωρίς να κάνουμε κάτι, έριξαν δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού μου», σημείωσε.

Αναφερόμενη στον θεσμό του σασμού στην Κρήτη, δήλωσε: «Στην Κρήτη γι’ αυτό τον λόγο κάνουμε σασμούς, για να μαλακώνουν αυτές οι ιστορίες. Εάν εσύ δεν τηρείς τον λόγο σου… Για εμάς δεν νομίζω να γίνει ξανά σασμός. Δεν τους προκαλούμε. Έχουμε μιλήσει, τα έχουν βρει υποτίθεται, ότι δεν θα ξαναπροκαλέσουν».

Η ίδια πρόσθεσε πως προτεραιότητά της παραμένει η μνήμη της αδερφής της: «Εμένα με νοιάζει η αδερφή μου που πήγε στο χώμα χωρίς να φταίει. Ο καθένας στο σπίτι του. Εμείς δεν θα προκαλέσουμε, το είπαμε από την αρχή. Εάν αυτοί προκαλέσουν εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει και η άλλη. Δεν μπορούμε να κάτσουμε έτσι».

Η Γεωργία Φραγκιαδάκη υποστήριξε ακόμη ότι «Θέλουν να παίρνουν εκδίκηση και μπολιάζουν τα παιδιά, ιδίως τα αγόρια, να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα τους».