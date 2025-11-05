Βορίζια: Αυτή ήταν η θανατηφόρα βολίδα για τον Καργάκη - Ψάχνουν κι άλλο άτομο οι Αρχές

Βίντεο και μαρτυρίες που έχει στην διάθεση της η Ελληνική Αστυνομία φέρονται να «καίνε» τον 43χρονο συγγενή του 39χρονου που σκοτώθηκε στην ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας φαίνεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ την ώρα του αιματηρού επεισοδίου. Κατά τις ίδιες πηγές στο βίντεο φαίνεται ο 43χρονος - που όπως έγραψε νωρίτερα το flash.gr είναι γαμπρός του Καργάκη - να πυροβολεί με πολεμικό τυφέκιο καλάσνικοφ από ψηλά, ενώ από την πρώτη στιγμή φέρεται να υπήρχαν μαρτυρίες για την συγκεκριμένη ενέργεια.



Ο 43χρονος συνελήφθη την Τετάρτη (5/11) από αστυνομικούς και κρατείται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπηλιά που βρίσκεται μέσα σε έκταση ιδιοκτησίας του βρέθηκε μια καραμπίνα και φυσίγγια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά την ταυτοποίησή του για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, αναμένεται την Πέμπτη (6/11) να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για αυτό, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και η οποία περιλαμβάνει το προανακριτικό υλικό για τη συμμετοχή και το ρόλο του στην υπόθεση.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι η ανακοίνωση που εξέδωσε η Αστυνομία για την σύλληψη του 43χρονου, ανέφερε: «Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.



Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα. Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω».

Φωτο: ΕΛΑΣ

Στο μεταξύ, οι Αρχές αναζητούν τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο. Όπως μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ, εκτός από τον 43χρονο αναζητείται ένα ακόμη άτομο που φέρεται να πυροβολούσε και να έχει εμπλακεί στο αιματηρό περιστατικό. Συγκριμένα, η Αστυνομία φέρεται να έχει στη διάθεσή της στοιχεία για την ύπαρξη ενός ακόμη ατόμου στο σημείο το οποίο όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι το άτομο αυτό είναι από την οικογένεια του 39χρονου που έχασε τη ζωή του.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για την τελευταία σύλληψη, είπε: «Τουλάχιστον περιγράφεται έτσι στη δική μας δικογραφία ταυτοποίησης όπου όντως φαίνεται ότι εμπλέκεται εκείνη τη μέρα στο περιστατικό και έχει κάνει χρήση όπλου και ο ίδιος, χωρίς βέβαια να ξεκαθαρίσει ακόμη, να έχει βρεθεί αυτός ο οπλισμός που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε. Εδώ μιλάμε για έναν άλλον οπλισμό για τον οποίο συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όμως παράλληλα τρέχει και η δικογραφία ταυτοποίησης η οποία βρίσκεται ήδη στα χέρια του ανακριτή... Από τα όπλα που έχουμε βρει, έχουν βρεθεί δύο όπλα στις πρώτες κατοίκων έρευνες τα οποία εξετάζονται κατά πόσο συμμετείχαν στο περιστατικό. Εδώ έχουμε και άλλο οπλισμό όπως βλέπετε, ο οποίος επίσης θα εξεταστεί κατά πόσο συμμετείχε και αυτός στο περιστατικό. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε βρει κάποιο όπλο που ξεκάθαρα να συμμετέχει σε αυτό το περιστατικό και να χρεωθεί αντίστοιχα σε κάποιον κατηγορούμενο».

Η κα Δημογλίδου, στις δηλώσεις που έκανε στο Mega, ανέφερε ακόμη πως συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες καθώς «είμαστε υποχρεωμένοι για να βοηθήσουμε στη συνέχεια και τη δικαιοσύνη, να βρούμε τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε ή έστω μέρος αυτού. Να βρούμε κάτι από τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, θα είναι πολύ σημαντικό για την συνέχεια της ανάκρισης, όπως επίσης και να διαπιστώσουμε πόσοι τελικά εμπλέκονται σε αυτό το περιστατικό. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ΕΛΑΣ έχει δύο βολίδες που χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες της φονικής συμπλοκής, μαζί με πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων και λειόκανων κυνηγετικών όπλων, και οι οποίες έχουν προκαλέσει το θανατηφόρο χτύπημα στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη. Οι βολίδες αυτές (διαμετρήματος 7,62Χ39 steel core) ανασύρθηκαν από το άψυχο σώμα του 39χρονου, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μία βολίδα διαπέρασε το πίσω μέρος της καρότσας του αγροτικού οχήματος, την καμπίνα και το κάθισμα, για να «καρφωθεί» στη σπονδυλική στήλη του 39χρονου στο ύψος του κόκκυγα. Η δεύτερη βολίδα που είναι επίσης από Καλάσνικοφ και θεωρείται ως η θανατηφόρα, έχει διαπεράσει την πόρτα του οδηγού και έχει πλήξει τον Φανούρη Καργάκη στα πλευρά. Σε αυτή τη βολίδα έχει χαθεί το μεταλλικό περίβλημα (metal jacket), το οποίο θεωρείται πως έχει παραμείνει μέσα στην πόρτα του οχήματος. Το περίβλημα θεωρείται κρίσιμο στοιχείο γιατί φέρει τις ιχνοφορες περιοχές και ο εντοπισμός του θα επιτρέψει στην ταυτοποίηση του όπλου, αν αυτό βρεθεί.



Το θύμα, όπως έχει προκύψει από τη νεκροψία – νεκροτομή, δέχθηκε άλλα δύο πλήγματα από πυροβολισμούς στον ώμο και στο πόδι. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος φέρει στο τριχωτό της κεφαλής κάποια μεταλλικά σωματίδια, τα οποία δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί, αν πρόκειται δηλαδή για ίχνη από σκάγια ή κάτι άλλο. Συνολικά σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Φανούρης Καργάκης έχει πάνω από 10 οπές περιμετρικά, κάτι που σημαίνει ότι οι δράστες ήταν γύρω από το όχημα.

Πήραν προθεσμία

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους τα τρία αδέλφια, έφτασε για τη διαδικασία ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Όπως έγινε γνωστό από την Ελληνική Αστυνομία, και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, χωρίς να απαιτηθεί η μεταφορά τους στο δικαστικό μέγαρο της πόλης.



Νωρίτερα, στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε - κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν την Τρίτη (4/11) στις αστυνομικές αρχές.

Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026. Όσον αφορά τον πατέρα του, που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος.

Την Πέμπτη (6/11) αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το ένοπλο περιστατικό στο χωριό του Ηρακλείου Κρήτης.