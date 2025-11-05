Γαμπρός του Καργάκη: Συνδέεται με το ένοπλο περιστατικό λέει η ΕΛΑΣ-Σε αυτή τη σπηλιά βρήκαν τα όπλα

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση για τη σύλληψη του του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου, το περασμένο Σάββατο.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα τόσο το σημείο όπου βρέθηκε ο οπλισμός όσο και τα όπλα και τα φυσίγγια που κατασχέθηκαν.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Υπενθυμίζεται πως αστυνομικοί, στο πλαίσιο των ερευνών που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση μετά το μακελειό στο χωριό της Κρήτης, συνέλαβαν το συγγενικό πρόσωπο του 39χρονου, που έπεσε νεκρός στη διάρκεια του ένοπλου και αιματηρού περιστατικού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύλληψή του έγινε στη διάρκεια έρευνας σε ορεινό σημείο των Βοριζίων, όπου μέσα σε σπηλιά - σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του - εντοπίστηκε και κατασχέθηκε κυνηγετική καραμπίνα, φυσίγγια και άλλα αντικείμενα.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η ΕΛΑΣ λέει ότι είχε εμπλοκή στο περιστατικό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Τετάρτης (5/11) η ΕΛΑΣ, τονίζεται ακόμη ότι «από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων».

Φωτο: ΕΛΑΣ

Δημογλίδου: «Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη βεντέτα»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για την τελευταία σύλληψη, είπε: «Τουλάχιστον περιγράφεται έτσι στη δική μας δικογραφία ταυτοποίησης όπου όντως φαίνεται ότι εμπλέκεται εκείνη τη μέρα στο περιστατικό και έχει κάνει χρήση όπλου και ο ίδιος, χωρίς βέβαια να ξεκαθαρίσει ακόμη, να έχει βρεθεί αυτός ο οπλισμός που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε. Εδώ μιλάμε για έναν άλλον οπλισμό για τον οποίο συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όμως παράλληλα τρέχει και η δικογραφία ταυτοποίησης η οποία βρίσκεται ήδη στα χέρια του ανακριτή... Από τα όπλα που έχουμε βρει, έχουν βρεθεί δύο όπλα στις πρώτες κατοίκων έρευνες τα οποία εξετάζονται κατά πόσο συμμετείχαν στο περιστατικό. Εδώ έχουμε και άλλο οπλισμό όπως βλέπετε, ο οποίος επίσης θα εξεταστεί κατά πόσο συμμετείχε και αυτός στο περιστατικό. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε βρει κάποιο όπλο που ξεκάθαρα να συμμετέχει σε αυτό το περιστατικό και να χρεωθεί αντίστοιχα σε κάποιον κατηγορούμενο».

Η κα Δημογλίδου, στις δηλώσεις που έκανε στο Mega, ανέφερε ακόμη πως συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες καθώς «είμαστε υποχρεωμένοι για να βοηθήσουμε στη συνέχεια και τη δικαιοσύνη, να βρούμε τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε ή έστω μέρος αυτού. Να βρούμε κάτι από τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, θα είναι πολύ σημαντικό για την συνέχεια της ανάκρισης, όπως επίσης και να διαπιστώσουμε πόσοι τελικά εμπλέκονται σε αυτό το περιστατικό. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα».