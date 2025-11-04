Πώς έγινε η σύλληψη των 3 αδελφών - Από 6 διαφορετικά όπλα το αιματοκύλισμα στα Βορίζια

Παραδόθηκαν στις αστυνομικές αρχές τα τρία αδέλφια που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, σε βάρος των οποίων είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι τρεις άνδρες ηλικίας 19, 27 και 29 ετών έδωσαν ραντεβού με την Αστυνομία για να παραδοθούν σε σημείο ανάμεσα στο Ηράκλειο και τη Μεσαρά.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας έφτασαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου Κρήτης λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (05/11) τα τρία αδέρφια που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια και αμέσως μετά διέφυγαν για να γλιτώσουν τη σύλληψη. Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο του Flash.gr τα τρία αδέλφια έφτασαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου μέσα σε ένα λευκό ημιφορτηγό, που ακολουθούσε ένα μαύρο τζιπ της Αστυνομίας.





Σημειώνεται ότι σήμερα το πρωί, άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν έφοδο σε ξενοδοχείο νότια του Ηρακλείου, καθώς από το βράδυ της Δευτέρας (3/11) υπήρχαν πληροφορίες ότι σε αυτό βρίσκονταν ένας από τους τρεις καταζητούμενους. Κατά την έφοδο δεν εντοπίστηκε κανείς από τους τρεις, ωστόσο, προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο γιος του, οι οποίοι σύμφωνα με την ΕΛΑΣ θα κατηγορηθούν για υπόθαλψη.

Ότι πρώτο μέλημα των δικηγόρων των τριών κατηγορουμένων για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια, ήταν η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας, ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο λίγο μετά την παράδοση τους, ο δικηγόρος Λευτέρης Κάρτσωνας ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης τους.

Ο δικηγόρος Λευτέρης Κάρτσωνας (φωτο: Intime)

«Η ευθύνη όλων είναι μεγάλη και θα πρέπει όλοι με κοινωνική ενσυναίσθηση να επιτελέσουμε το έργο μας και να φωτίσουμε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης « είπε ο κ. Κάρτσωνας, συμπληρώνοντας ότι «είναι σίγουρο πως βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδρομής» και πως πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τους πάντες «όπως και τους κατηγορημένους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή ψυχολογική κατάσταση».



Όπως μάλιστα τόνισε, επιθυμία των τριών κατηγορουμένων ήταν «να προσέλθουν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους». «Υπάρχουν δύο νεκροί, υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι άνθρωποι», ανέφερε ο κ. Κάρτσωνας που διευκρίνισε πως σκοπός είναι «να διαφωτίσουμε την ανακριτική έρευνα και στο τέλος να υποστούν τις συνέπειες των δεινών της ποινικής κύρωσης, αυτοί που πράγματι έφταιξαν στο βαθμό που έφταιξαν».

«Υπάρχουν κι αλλά άτομα που εμπλέκονται»

Όπως σημειώθηκε, η παράδοση έγινε κατόπιν συνεννόησης με τις αστυνομικές αρχές, ενώ ορίστηκε και σημείο συνάντησης, «ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παράδοση, κάτι που επετεύχθη». Χωρίς, όπως τόνισε, να θέλει να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισης εξήγησε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις Αρχές.



«Τα αποδεικτικά μέσα που αναμένεται να προσκομιστούν προφανώς θα προσκομιστούν τη στιγμή που πρέπει και την ώρα που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι πρέπει με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στο να υπάρξει αίσθημα ασφαλείας στην κοινωνία».

Τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr βάσει των ευρημάτων από την αυτοψία στον τόπο του μακελειού.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι από τους κάλυκες που περισυνέλλεξαν οι αστυνομικοί, στο «Φαρ-Ουέστ» των Βοριζίων χρησιμοποιήθηκαν: τουλάχιστον ένα όπλο τύπου καλάσνικοφ, ένα πιστόλι 9άρι, ένα πιστόλι 3.80 (είναι μικρότερου διαμετρήματος), ένα πιστόλι των 7.65, ένα λειόκαννο κυνηγετικό, ακόμα και 38άρι περίστροφο.

Σε ό,τι αφορά στο καλάσνικοφ, οι κάλυκες που έχουν βρεθεί είναι διαφορετικής προέλευσης, κινέζικοι και βουλγάρικοι, και εκτιμάται ότι στα εγκληματολογικά εργαστήρια πια, από το εντύπωμα επικρουστήρα στο καψύλλιο του φυσιγγίου είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν οι επίμαχοι κάλυκες που έχουν κατασχεθεί προέρχονται από διαφορετικά όπλα και πόσα είναι αυτά.

Γνώστες του αντικειμένου, με μεγάλη εμπειρία στα όπλα, θεωρούν πραγματικά εντυπωσιακό ότι χρησιμοποιήθηκε ένας τόσο μεγάλος αριθμός όπλων στο αιματοβαμμένο τετ-α-τετ με τους δύο νεκρούς και τους τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες και απορούν πώς δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα.