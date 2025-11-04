Βορίζια: Εξετάζουν τα χέρια όλων για πυρίτιδα, ψάχνουν τα όπλα του μακελειού- Τι δείχνουν οι έρευνες

Νεκροί, τραυματίες αλλά και όλοι όσοι ήταν παρόντες στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια του Ηρακλείου, έχουν εξεταστεί από τις Αρχές για υπολείμματα πυρίτιδας στα χέρια και στα ρούχα τους προκειμένου να εξακριβωθεί εργαστηριακά ποιοι τελικά ήταν εκείνοι που έκαναν χρήση όπλων, ενώ έχουν ληφθεί και δείγματα DNA.

Το χωριό που έχει βυθιστεί στο πένθος και τον φόβο έθαψε χθες, δευτέρα 3/11, τον Φανούρη Καργάκη και σήμερα την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, τα δύο θέματα της αιματοχυσίας.

Καίρια ερωτήματα της δικογραφίας, που διαβιβάστηκε υπό πίεση και πρόωρα, όπως εκτιμάται, υπό το βάρος των συνταρακτικών γεγονότων, δεν έχουν απαντηθεί μέχρι στιγμής. Αυτά αφορούν το ποιος πυροβόλησε ποιον και από ποιων όπλα δολοφονήθηκαν οι δύο νεκροί του μακελειού, από ποιο όπλο βλήθηκε θανάσιμα η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, τι όπλο κρατούσε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και από τι τύπου όπλα και πόσα δολοφονήθηκε.

Όπλα που εντοπίστηκαν στα Βορίζια / Eurokinissi

Το ζήτημα των όπλων είναι μεγάλο ζητούμενο και όσο δεν τα έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, τόσο κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Αν τελικά παραδοθούν, όπως διαρρέεται το τελευταίο 24ωρο, τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη, σε βάρος των οποίων ήδη έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, αναμένεται και το αν πρόκειται να παραδώσουν τα όπλα που χρησιμοποίησαν.

Τι έχουν δείξει οι έρευνες μέχρι στιγμής

Από τις μέχρι στιγμής ενδείξεις εκτιμάται ότι ο Φανούρης Καργάκης έφερε πιστόλι μικρού διαμετρήματος, πιθανότατα 9άρι. Είναι πιθανόν, αν βεβαίως επαληθευτεί από τις βαλλιστικές και την ιατροδικαστική έρευνα, η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη να έπεσε νεκρή από το χέρι άλλου προσώπου, πιθανότατα, όπως εικάζουν οι Αρχές, ακόμα και από το χέρι του άνδρα που βρισκόταν σε ψηλότερο σημείο και πυροβολούσε. Υπάρχουν καταθέσεις που υποστηρίζουν ότι η 56χρονη, μητέρα δύο παιδιών, πριν σωριαστεί αιμόφυρτη, είχε υψώσει το χέρι της και έδειχνε προς την απέναντι πλευρά. Εκτιμάται ότι βλήθηκε από βολίδα υψηλής ταχύτητας καθώς διαπέρασε όλο το σώμα της και έπληξε τα εσωτερικά της όργανα. «Τέτοιες βολίδες είναι από καλάσνικοφ ή τυφέκια, όχι πάντως από πιστόλια», ανέφερε στο Cretalive.gr ειδικός στα όπλα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες καταθέσεις στη δικογραφία στις οποίες να αναφέρονται τα ακριβή στοιχεία του ατόμου που πυροβολούσε. Την ταυτότητα του συγκεκριμένου άνδρα πιθανολογούν αστυνομικοί, όμως όσο δεν έχουν συγκεκριμένες καταθέσεις ή βιντεοληπτικό υλικό που να ξεκαθαρίζεται με σαφήνεια ποιος είναι, δεν μπορούν να τον στείλουν κατηγορούμενο, όπως αναφέρεται. Τονίζεται, ωστόσο, ότι αυτός ο άνδρας δεν θα μείνει εκτός δικογραφίας στην πορεία των ερευνών, ενώ από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη φέρεται να διακινείται ένα συγκεκριμένο όνομα ως το άτομο που πυροβολούσε από ψηλά.

Κατά την Αστυνομία, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη φέρεται να μετέφερε στο νοσοκομείο με ιδιωτικό όχημα ο γαμπρός του, ο άνδρας της αδερφής του, ο οποίος βρέθηκε στον τόπο του μακελειού άμεσα. Το 4χ4 του 39χρονου έχει βληθεί τόσο από καλάσνικοφ όσο και από κυνηγετικό όπλο και έγινε «σουρωτήρι».