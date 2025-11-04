Στα χέρια των διωκτικών αρχών τα τρία αδέρφια για τη βεντέτα στα Βορίζια - Έτσι έγινε η παράδοση

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου Κρήτης βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα τα τρία αδέρφια -μέλη της οικογένειας Φραγκαδιάκη- που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια και αμέσως μετά διέφυγαν για να γλιτώσουν τη σύλληψη.



Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, προηγήθηκε έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε ξενοδοχείο στα νότια του νησιού, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι έχουν περάσει από εκεί οι τρεις αναζητούμενοι. Μάλιστα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και του γιου, χωρίς μάλιστα να αποκλείεται το ενδεχόμενο να τους αποδοθεί κατηγορία περί υπόθαλψης.



Τελικά, νωρίς το μεσημέρι, μία γυναίκα δικηγόρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τις αστυνομικές Αρχές και ανέφερε ότι τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη θέλουν να παραδοθούν. Ακολούθησε διαπραγμάτευση και τελικά το «ραντεβού» κλείστηκε έξω από βενζινάδικο στον δρόμο που οδηγεί από τις Μοίρες προς το Ηράκλειο.



Γύρω στις 18:00 το απόγευμα, εμφανίστηκε ένα όχημα με τους τρεις άνδρες οι οποίοι παραδόθηκαν. Άγνωστο παραμένει εάν είχαν μαζί τους όπλα, ενώ αναμένεται να εξεταστούν προανακριτικά για το τι συνέβη το πρωί του Σαββάτου (1/11) στα Βορίζια.

Ψάχνουν τα όπλα του μακελειού

Νεκροί, τραυματίες αλλά και όλοι όσοι ήταν παρόντες στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια του Ηρακλείου, έχουν εξεταστεί από τις Αρχές για υπολείμματα πυρίτιδας στα χέρια και στα ρούχα τους προκειμένου να εξακριβωθεί εργαστηριακά ποιοι τελικά ήταν εκείνοι που έκαναν χρήση όπλων, ενώ έχουν ληφθεί και δείγματα DNA.

Το χωριό που έχει βυθιστεί στο πένθος και τον φόβο έθαψε χθες, Δευτέρα 3/11, τον Φανούρη Καργάκη και σήμερα Τρίτη 4/11 την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, τα δύο θύματα της αιματοχυσίας.

Καίρια ερωτήματα της δικογραφίας, που διαβιβάστηκε υπό πίεση και πρόωρα, όπως εκτιμάται, υπό το βάρος των συνταρακτικών γεγονότων, δεν έχουν απαντηθεί μέχρι στιγμής.

Αυτά αφορούν το ποιος πυροβόλησε ποιον και από ποιων όπλα δολοφονήθηκαν οι δύο νεκροί του μακελειού, από ποιο όπλο βλήθηκε θανάσιμα η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, τι όπλο κρατούσε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και από τι τύπου όπλα και πόσα δολοφονήθηκε.

Όπλα που εντοπίστηκαν στα Βορίζια / Eurokinissi

Το ζήτημα των όπλων είναι μεγάλο ζητούμενο και όσο δεν τα έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, τόσο κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.