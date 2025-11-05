Βορίζια: «Τρέχουν» οι εξελίξεις μετά την παράδοση των τριών αδελφών - Εκκλήσεις για ψυχραιμία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού. Τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, τα οποία αναζητούνταν για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή, παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (4/11) στις αστυνομικές αρχές.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε μετά από συνεννόηση με την ΕΛΑΣ, σε σημείο μεταξύ Ηρακλείου και Μεσαράς. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οι τρεις άνδρες μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου λίγο μετά τις 18:00, με λευκό ημιφορτηγό συνοδευόμενο από περιπολικό, όπως αποτυπώνεται και στο αποκλειστικό βίντεο του Flash.gr:

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, Λευτέρη Κάρτσωνα, η απόφαση παράδοσης έγινε με κύρια μέριμνα «τη διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας». Όπως είπε, η διαδικασία βρίσκεται μόλις στην αρχή και οι εμπλεκόμενοι «βρίσκονται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση».

Ο ίδιος ανέφερε ότι «στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η απόδοση ευθυνών εκεί όπου πραγματικά υπάρχουν», αφήνοντας να εννοηθεί ότι στη σύγκρουση εμπλέκονται περισσότερα πρόσωπα.

Τα τρία αδέλφια αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Τετάρτη, στον ανακριτή. Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει επιπλέον μαρτυρίες και ευρήματα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι στην ένοπλη σύγκρουση ενεπλάκησαν και άλλα άτομα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου: «Οι έρευνες συνεχίζονται και θα αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές αναλογούν».

Φωτ.: Eurokinissi

Προηγήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε ξενοδοχείο

Λίγες ώρες πριν την παράδοση, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε ξενοδοχείο στη νότια Κρήτη, όπου υπήρχε πληροφορία ότι κρυβόταν ένας από τους καταζητούμενους. Δεν εντοπίστηκαν οι τρεις άνδρες, ωστόσο προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του για υπόθαλψη εγκληματία.

Παράλληλα, η αστυνομία φαίνεται να εντόπισε τα ίχνη των αδελφών όταν ο 19χρονος, που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, επικοινώνησε με τον διοικητή του. Από την τηλεφωνική κλήση προσδιορίστηκε στίγμα, γεγονός που συνέβαλε στον εντοπισμό της περιοχής όπου κινούνταν.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Το επεισόδιο στα Βορίζια προκάλεσε τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Η αυτοψία κατέδειξε ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικά είδη όπλων, μεταξύ των οποίων δύο καλάσνικοφ και διάφορα πιστόλια. Οι κάλυκες προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς σκοπευτές, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν πολλά ένοπλα άτομα.

Τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν δεν έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί. Οι έρευνες συνεχίζονται σε οικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις και πιθανές υπόγειες κρυψώνες.

Παρέμβαση της συζύγου του 29χρονου

Την ίδια ώρα, η σύζυγος του 29χρονου (ενός από τα αδέλφια που παραδόθηκαν), μητέρα δύο παιδιών (εκ των οποίων το ένα βρέφος 10 ημερών), ζήτησε «ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση», αναφέροντας ότι η διαμάχη «πληγώνει πρώτα απ’ όλα τα παιδιά της κοινότητας».

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η ίδια τόνισε ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που έχουν τρόπο να επηρεάσουν καταστάσεις για το καλό των παιδιών τους. Υποστήριξε ακόμα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ότι δεν είδε όπλα από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, είδε όμως πολύ καθαρά, όπως λέει, αυτόν που πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ψηλά, από το σπίτι του 27χρονου κουνιάδου της. Για τον 39χρονο Φανούρη, υποστήριξε ότι τον είδαν να κινείται με ταχύτητα με το 4χ4, έχοντας έξω τα χέρια του και κρατούσε όπλα. «Με κατέβασε ο άνδρας μου από τις σκάλες γιατί έχω μωρό δέκα ημερών. Θηλάζω. Το άλλο μου παιδί ήταν στην αυλή και οι σφαίρες έπεφταν εκεί.. ούτε που θέλω να το σκέφτομαι… Έβαλαν την βόμβα στο σπίτι του κουνιάδου μου, δεν σεβαστήκανε ότι η συνυφάδα μου είναι έγκυος».