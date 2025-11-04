Βεντέτα στα Βορίζια: Το πρώτο βίντεο μετά την παράδοση των τριών αδερφών στην Αστυνομία

Ελλάδα Κρήτη Βεντέτα Αστυνομία Δολοφονίες

Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο του Flash.gr τα τρία αδέλφια έφτασαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου μέσα σε ένα λευκό ημιφορτηγό, που ακολουθούσε ένα μαύρο τζιπ της Αστυνομίας.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου οι τρεις καταζητούμενοι για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Κώστας Παπαδόπουλος

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας έφτασαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου Κρήτης λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (05/11) τα τρία αδέρφια -μέλη της οικογένειας Φραγκαδιάκη- που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια και αμέσως μετά διέφυγαν για να γλιτώσουν τη σύλληψη.

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI
 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο του Flash.gr τα τρία αδέλφια έφτασαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου μέσα σε ένα λευκό ημιφορτηγό, που ακολουθούσε ένα μαύρο τζιπ της Αστυνομίας. 

@flashgrofficial Παραδόθηκαν στην αστυνομία τα τρία αδέρφια που αναζητούνται για το φονικό στα Βορίζια Ηρακλείου. Τα τρία αδέρφια -μέλη της οικογένειας Φραγκαδιάκη- κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια και αμέσως μετά διέφυγαν για να γλιτώσουν τη σύλληψη. #flashGR #fypgreece #greektiktok #tiktokgreece #foryou #flashgr #fyp #greektiktoker ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Τι προηγήθηκε της παράδοσης

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, προηγήθηκε έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε ξενοδοχείο στα νότια του νησιού, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι έχουν περάσει από εκεί οι τρεις αναζητούμενοι. Μάλιστα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και του γιου, χωρίς μάλιστα να αποκλείεται το ενδεχόμενο να τους αποδοθεί κατηγορία περί υπόθαλψης.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Τελικά, νωρίς το μεσημέρι, μία γυναίκα δικηγόρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τις αστυνομικές Αρχές και ανέφερε ότι τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη θέλουν να παραδοθούν. Ακολούθησε διαπραγμάτευση και τελικά το «ραντεβού» κλείστηκε έξω από βενζινάδικο στον δρόμο που οδηγεί από τις Μοίρες προς το Ηράκλειο.

Γύρω στις 18:00 το απόγευμα, εμφανίστηκε ένα όχημα με τους τρεις άνδρες οι οποίοι παραδόθηκαν. Άγνωστο παραμένει εάν είχαν μαζί τους όπλα, ενώ αναμένεται να εξεταστούν προανακριτικά για το τι συνέβη το πρωί του Σαββάτου (01/11) στα Βορίζια.

