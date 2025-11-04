Βεντέτα στα Βορίζια: Το πρώτο βίντεο μετά την παράδοση των τριών αδερφών στην Αστυνομία

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας έφτασαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου Κρήτης λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (05/11) τα τρία αδέρφια -μέλη της οικογένειας Φραγκαδιάκη- που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια και αμέσως μετά διέφυγαν για να γλιτώσουν τη σύλληψη.

Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο του Flash.gr τα τρία αδέλφια έφτασαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου μέσα σε ένα λευκό ημιφορτηγό, που ακολουθούσε ένα μαύρο τζιπ της Αστυνομίας.

Τι προηγήθηκε της παράδοσης

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, προηγήθηκε έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε ξενοδοχείο στα νότια του νησιού, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι έχουν περάσει από εκεί οι τρεις αναζητούμενοι. Μάλιστα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και του γιου, χωρίς μάλιστα να αποκλείεται το ενδεχόμενο να τους αποδοθεί κατηγορία περί υπόθαλψης.

Τελικά, νωρίς το μεσημέρι, μία γυναίκα δικηγόρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τις αστυνομικές Αρχές και ανέφερε ότι τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη θέλουν να παραδοθούν. Ακολούθησε διαπραγμάτευση και τελικά το «ραντεβού» κλείστηκε έξω από βενζινάδικο στον δρόμο που οδηγεί από τις Μοίρες προς το Ηράκλειο.



Γύρω στις 18:00 το απόγευμα, εμφανίστηκε ένα όχημα με τους τρεις άνδρες οι οποίοι παραδόθηκαν. Άγνωστο παραμένει εάν είχαν μαζί τους όπλα, ενώ αναμένεται να εξεταστούν προανακριτικά για το τι συνέβη το πρωί του Σαββάτου (01/11) στα Βορίζια.