Βορίζια: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία της 56χρονης - Ανιχνευτής μετάλλων στην εκκλησία

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης αλλά και δρακόντειων μέτρων ασφαλείας τελείται σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία έχασε τη ζωή της στην αιματηρή συμπλοκή του Σαββάτου 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια Ηρακλείου, όταν δέχθηκε πυροβολισμούς.

Από νωρίς το πρωί, η περιοχή γύρω από τον ναό έχει περικυκλωθεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ για πρώτη φορά στα τοπικά χρονικά έχει τοποθετηθεί ανιχνευτής μετάλλων στην είσοδο της εκκλησίας από όπου περνούν όλοι οι παρευρισκόμενοι, για την αποφυγή επεισοδίων, σύμφωνα με το zarpanews.

πηγή: Zarpanews

Νωρίτερα, σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ερεύνησε τον προαύλιο χώρο, διασφαλίζοντας ότι το περιβάλλον είναι απολύτως ασφαλές. Παράλληλα, drone της Αστυνομίας πετούν πάνω από την περιοχή, επιτηρώντας διαρκώς τον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

πηγή: Zarpanews