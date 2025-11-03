Μακελειό στα Βορίζια: Αυτή είναι η 56χρονη που έπεσε νεκρή - Την Τρίτη η κηδεία της

Στα Χανιά, τον τόπο διαμονής της, θα παιχτεί το μεσημέρι της Τρίτης η τελευταία πράξη του δράματος για την Ευαγγελία Φουντελάκη (το γένος Φραγκιαδάκη), την 56χρονη γυναίκα που έπεσε νεκρή το περασμένο Σάββατο κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο νομό Ηρακλείου.

Η άτυχη γυναίκα θα κηδευτεί στον Αλικιανό Χανίων, υπό την αυστηρή επιτήρηση των αστυνομικών δυνάμεων.

