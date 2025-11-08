Ελλάδα Χανιά οικοδομή Local News

Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο των Χανίων - Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα

Το μπαλκόνι αποκόπηκε από ημιτελή διακοπή προκαλώντας σε σταθμευμένα οχήματα και διακοπή της κυκλοφορίας.

Γείτονας σκουπίζει τα συντρίμια από το μπαλκόνι που έπεσε στον δρόμο/Φωτ. EUROKINISSI
Γείτονας σκουπίζει τα συντρίμια από το μπαλκόνι που έπεσε στον δρόμο/Φωτ. EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα στα Χανιά όταν κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης, από ημιτελή οικοδομή. Νωρίς σήμερα στη γωνία των οδών Κυδωνίας και Κορωναίου, έναντι της κεντρικής εισόδου του σταθμού ΚΤΕΛ Χανιών, Ρεθύμνου, το μπαλκόνι του τελευταίου ορόφου της οικοδομής αποκόπηκε με αποτέλεσμα να γεμίσει συντρίμμια το οδόστρωμα. Παρά το γεγονός ότι η κίνηση πολιτών και οχημάτων ήταν αυξημένη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο ισόγειο της οικοδομής λειτουργεί επιχείρηση ενοικίασης δικύκλων με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, ΙΧ και μοτοσικλέτες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία η οποία ρύθμισε την κυκλοφορία, η οποία διεκόπη για αρκετή ώρα.

Από πλευράς της Πυροσβεστικής λήφθηκαν μέτρα και πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του οδοστρώματος, ενώ γίνεται και έλεγχος για πιθανή νέα κατάρρευση.

