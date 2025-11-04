Βορίζια: «Εκτέλεσαν τον γιο μου εν ψυχρώ, απαιτώ να φύγουν από το χωριό», λέει η μητέρα του Φανούρη

Ξεσπά η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου το περασμένο Σάββατο, τονίζοντας ότι σκότωσαν τον γιο της εν ψυχρώ.

Η μητέρα του Φανούρη, ο οποίος κηδεύτηκε χθες Δευτέρα στο χωριό, μιλώντας στο Action24, είπε: «Εγώ κατέω πως έχασα το παλικαράκι μου, το παιδί μου, το αντράκι μου. Γύρω γύρω έπαιζαν (σ.σ.: πυροβολούσαν), είχαν τυλίξει το σπίτι του παιδιού μου, εμένα ο γιος μου ήταν από πάνω μοναχός, πέρναγε να πάει στη δουλειά του και τον εκτέλεσαν, ήταν εν ψυχρώ εκτέλεση».

Μάλιστα, εξήγησε ότι τα μέλη της άλλης οικογένειας «συνεχώς ψαχνόντουσαν, προκαλούσαν συνέχεια. Έγινε ένα συμβάν (σ.σ. η έκρηξη σε οικοδομή), δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δεν φταίμε πουθενά», υποστηρίζοντας ότι έναν χρόνο νωρίτερα στο ίδιο σημείο είχαν επιχειρήσει να σκοτώσουν και τον εγγονό της. «Μπήκανε μεσίτες, μας έβαλαν και τα φτιάξαμε και είπαν από τη μια μεριά εμείς και από την άλλη αυτοί, αλλά προκαλούσαν. Δεν ξέρω ποιος τους το έκαμε αυτό στο σπίτι, μπορεί και οι ίδιοι να το έκαναν για να πάρουν λεφτά. Εγώ ξέρω ότι εμείς δεν τους φταίμε πουθενά», συμπλήρωσε.

«Αυτοί σκότωσαν τη δικιά τους»

Όπως επεσήμανε η μητέρα του 39χρονου, τα μέλη της άλλης οικογένειας «ξεκίνησαν μπαλωθιές από πάνω, κάλεσε η κόρη την αστυνομία. Εκεί ήταν η αστυνομία, φωνάζαν "π@@@@@@", της φώναζαν ότι θα την κρεμάσουνε». Μάλιστα, κατά την ίδια, «τραυματίστηκαν αναμεταξύ τους, αυτοί σκότωσαν τη δικιά τους, γύρω γύρω παίζανε».

Απαντώντας στο πώς θα είναι η επόμενη ημέρα στο χωριό, η μητέρα του 39χρονου είπε πως απαιτεί να φύγει η άλλη οικογένεια από την περιοχή. «Αυτοί θα φύγουν από το χωριό, αν θέλουν να κάτσουν εδώ, ας κάτσουν. Εγώ απαιτώ να φύγουν αυτοί από το χωριό», είπε.