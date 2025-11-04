Βορίζια: Ανθρωποκυνηγητό για τα τρία αδέλφια που καταζητούνται - Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ στην Κρήτη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών αδελφών που φέρονται να εμπλέκονται στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίστηκαν.

Μάλιστα, αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» και σωφρονιστικοί υπάλληλοι πραγματοποίησαν έφοδο τα ξημερώματα της Τρίτης (4/11) σε κελιά κρατουμένων στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Πρόκειται για κελιά όπου μεταξύ άλλων κρατούνται συγγενικά πρόσωπα των δύο οικογενειών που αιματοκύλησαν τα Βορίζια. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς κατέθεσαν χθες αίτημα προκειμένου να παραστούν στην κηδεία του Φανούρη Καργάκη, με την Εισαγγελία να το απορρίπτει.

Το μοναδικό που κατασχέθηκε σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ είναι ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο ήταν παράνομα εντός της φυλακής και το οποίο θα εξεταστεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Φωτ.: ΕΛΑΣ

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τα άτομα που διαφεύγουν της σύλληψης συνεχίζονται σε όλο τον νομό Ηρακλείου, αλλά και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, μάλιστα, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τρεις ταυτόχρονες εφόδους στο Ρέθυμνο, σε σπίτια συγγενών των καταζητούμενων, μετά από πληροφορίες ότι εκεί είχαν βρει καταφύγιο. Ωστόσο, οι νεαροί δεν εντοπίστηκαν.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα όπλο και ένα μαχαίρι και συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη ενός από τα διαμερίσματα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να «χτενίζουν» τα γύρω βουνά και τα χωριά.

Σαρώσεις με drones και διαπραγματεύσεις για παράδοση

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον σε δύσβατες περιοχές, όπου επιχειρούν ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας με τη βοήθεια drones και εκπαιδευμένων ομάδων εντοπισμού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Star, έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μέσω συγγενικών προσώπων για την οικειοθελή παράδοση των τριών αδελφών, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, επανέλαβε την ανάγκη να «αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής», καλώντας σε συντονισμένη δράση κατά της οπλοκατοχής.

Βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου

Τα τρία αδέλφια που αναζητούνται

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους τρεις καταζητούμενους:

Μ.Φ. (29 ετών)

Γ.Φ. (27 ετών) – ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός

Κ.Φ. (19 ετών)

Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται φρουρούμενοι ο αδελφός τους Α.Φ. (25 ετών) και ο Μ.Σ. (30 ετών), οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από το σημείο της ένοπλης σύγκρουσης συλλέχθηκαν περίπου 100 κάλυκες, χωρίς ωστόσο να βρεθεί κανένα όπλο, καθώς εκτιμάται πως απομακρύνθηκαν άμεσα από συνεργούς των δραστών.

Καταφύγιο στα μυστικά περάσματα του Ψηλορείτη

Το χωριό Βορίζια βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του Ψηλορείτη, σε περιοχή γεμάτη σπηλιές, στάνες και δύσβατα μονοπάτια, τα οποία οι δράστες γνωρίζουν καλά. Οι αστυνομικές δυνάμεις θεωρούν πολύ πιθανό τα αδέλφια να έχουν κρυφτεί στη σκιά του ορεινού όγκου, αξιοποιώντας παλιά περάσματα και κρυψώνες.

Παράλληλα, πληροφορίες που μετέδωσε το Star αναφέρουν ότι ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, που έπεσε νεκρός στη σύγκρουση, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις εκβιασμού, ζωοκλοπών και απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ερώτημα παραμένει αν είχε ρόλο στην τοποθέτηση της βόμβας που προκάλεσε τη φονική αλυσίδα γεγονότων.

«Φρούριο» τα Βορίζια / Φωτ.: Intime

Τι αναζητούν οι Αρχές

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ συνεχίζονται σε πλήρη ένταση, με αστυνομικούς να εξετάζουν κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό των δραστών ή στην ανάκτηση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί ποιος πυροβόλησε τον 39χρονο ούτε ποιος άνοιξε πυρ προς την πλευρά της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία σκοτώθηκε από δύο διαδοχικές βολές. Οι αξιωματικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και έβδομου ατόμου, εκτός της δικογραφίας των έξι ήδη ταυτοποιημένων.

Έρημα τα Βορίζια – Σιωπή και φόβος

Μετά την κηδεία του 39χρονου, τα Βορίζια θυμίζουν χωριό... φάντασμα. Πολλές οικογένειες έχουν εγκαταλείψει προσωρινά τα σπίτια τους, ενώ όσοι παραμένουν αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, και η επαναλειτουργία τους θα αποφασιστεί μόνο όταν αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια στην περιοχή.

Η ατμόσφαιρα στα Βορίζια παραμένει βαριά, με τους κατοίκους να ζουν υπό καθεστώς φόβου, ενώ η ΕΛΑΣ διατηρεί ισχυρή παρουσία έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα και αποτραπεί το ενδεχόμενο αντίποινων.