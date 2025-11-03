Βορίζια: «Έβαλα μπάλωμα, δεν έκλεισα τη δουλειά» - Τι λέει ο «μεσίτης» που πάλεψε για τον σασμό

Σοκ στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει το μακελειό στα Βορίζια του Ηρακλείου, με δύο ανθρώπους να πέφτουν νεκροί και περισσότερους να τραυματίζονται σε ανταλλαγή πυρών, στο πλαίσιο άγριας βεντέτας μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Το μίσος μεταξύ των δύο οικογενειών είναι παλιό και όπως φάνηκε με τραγικό τρόπο, άσβεστο, ενώ η αφορμή για το αιματοκύλισμα που συνέβη το Σάββατο (1/11) ήταν ένα σπίτι που η μία οικογένεια έχτιζε σε οικόπεδο που η άλλη οικογένεια θεωρεί ότι της ανήκει. Η έκρηξη από αυτοσχέδια βόμβα στο συγκεκριμένο υπό κατασκευή κτίριο, πυροδότησε συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών στο χωριό, η οποία μετατράπηκε σε ένοπλη σύγκρουση.

Αποτέλεσμα ήταν να οδηγηθεί στο θάνατο ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 57χρονη Ευαγγελία Φουντεδάκη (γένος Φραγκιαδάκη), με τις κηδείες των δύο θυμάτων να πραγματοποιούνται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας καθώς εκφράζονται φόβοι ότι ο «κύκλος του αίματος» δεν θα κλείσει.

Πολλοί είναι εκείνοι που προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια για τον σασμό, δηλαδή για τον τερματισμό της βεντέτας και την ειρήνευση μεταξύ των δύο οικογενειών.

Ένας από αυτούς έλαβε το ρόλο του «μεσίτη» και κατέβαλε προσπάθειες να καταλαγιάσει το πάθος μεταξύ των δύο πλευρών το περασμένο καλοκαίρι, με τη συνδρομή και άλλων προσώπων. «Εμείς κλείσαμε τη δουλειά: ‘μακριά και αγαπημένοι. Δεν σου μιλώ, δεν μου μιλείς, τη δουλειά σου, τη δουλειά μου’. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς βάλαμε ένα μπάλωμα, δεν κλείσαμε τη δουλειά 100%. Αυτές οι υποθέσεις για να κλείσουν πρέπει να γίνει μια βάφτιση, να γίνει καμιά κουμπαριά. Δηλαδή βάλαμε ένα μπάλωμα να μην σκοτωθούνε τότε και σκοτωθήκανε τώρα», δήλωσε ο «μεσίτης», μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Και η μία πλευρά κα η άλλη, μας αποδεχόταν με τραπέζι στρωμένο κάθε φορά που πηγαίναμε. Οι άνθρωποι δεν μας έδειξαν ποτέ ότι δεν μας θέλουν -και η μία πλευρά και η άλλη», σημείωσε.

«Όλο αυτό πηγάζει από την παιδεία μας, από τα παιδιά μας», σημείωσε.

«Οι μισές μανάδες εκεί δεν ξέρουν γράμματα»

«Στα απομονωμένα χωριά της Κρήτης, ο καθένας είναι σε μια γωνιά και τον τρώνε οι σκέψεις. Σκέφτεται διάφορα που δεν είναι σωστά. Ποιος θα του τα πει όλα αυτά; Οι μισές μανάδες δεν ξέρουν καν γράμματα. Γιατί να μην σκύψουμε πάνω σε αυτά όλοι και να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό;», είπε.

«Το πιο εύκολο είναι να πούμε ότι φταίει ο ένας ή ο άλλος. Όλοι φταίνε», υπογράμμισε ο «μεσίτης».

«Το σπίτι το είχαν αγοράσει οι Φραγκιαδάκηδες», είπε. Όσον αφορά το αν οι Καργάκηδες το είχαν αποδεχτεί, ανέφερε: «Δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί να ειπώθηκαν πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε. Το τι έγινε το ξέρουν αναμεταξύ τους».

«Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε είναι από εδώ και πέρα να είναι καλά. Να είναι φιλικοί μεταξύ τους. Να βρίσκονται στα καφενεία, να κερνούν ο ένας τον άλλον σαν να μην έχει συμβεί τίποτα», σημείωσε.

«Εγώ στενοχωριέμαι για όλο αυτό. Όταν πας σε δύο σπίτια και προσπαθείς να κάνεις αυτό, σημαίνει ότι τους αγαπάς και τους δύο. Αλλιώς δεν πας. Η ζυγαριά εκεί είναι 50-50. Εκεί κάνεις τον δικαστή, χωρίς να δικάζεις. Απλά βάζεις τον καθένα στη θέση του. Χωρίς να ξέρει η μια μεριά τι γίνεται με την άλλη», υπογράμμισε ο «μεσίτης».

«Τον ρόλο του μεσίτη πρέπει να τον παίξουμε όλοι», σημείωσε. «Κανείς δεν γεννήθηκε να είναι φονιάς», πρόσθεσε.