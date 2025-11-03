Σόμπολος: Δεν θα εκλείψουν οι βεντέτες στην Κρήτη - Καμία κυβέρνηση δεν τολμά να τους πάρει τα όπλα

Στην Μάνη οι βεντέτες εξέλειψαν, στην υπόλοιπη Ελλάδα το ίδιο, αλλά στην Κρήτη δεν μπορεί να σταματήσει αυτό, τόνισε ο Πάνος Σόμπολος μιλώντας στην εκδήλωση της παρουσίασης του νέου βιβλίου του δημοσιογράφου Μένιου Σακελλαρόπουλου.

Ο «πατριάρχης» του αστυνομικού ρεπορτάζ και πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, εκτός από το βιβλίο και τον Μένιο Σακελλαρόπουλο, δέχθηκε ερωτήσεις με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια. Αρχικά, όμως, του ζητήθηκε να εξιστορήσει περιστατικά που ο ίδιος ένιωσε τον κίνδυνο λόγω επαγγέλματος. «Μια φορά στην Αλβανία με τις παρατράπεζες του Μπερίσα, που τα καλάσνικοφ δούλευαν μέρα νύχτα και κινδυνεύαμε από τις σφαίρες. Άλλη μια φορά όταν κυνηγάγανε τον Ροχάμη, ήμασταν σε ένα στρατιωτικό ελικόπτερο και ακούμπησε πάνω σε ένα δέντρο και ταρακουνηθήκαμε αλλά ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτε. Λέγαμε όμως εδώ θα αφήσουμε τα κοκκαλάκια μας. Άλλη φορά με τις εκρήξεις στις αποθήκες στη Μαλακάσα που είχαμε. Χριστούγεννα νομίζω ήταν και γίνονταν αλλεπάληλες εκρήξεις και ερχόταν θραύσματα από διάφορες περιοχές. Είχαμε κρυφτεί, θυμάμαι, με συναδέλφους, πίσω από κορμούς δέντρων για να μην μας χτυπήσουν. Τελικά, δόξα τω Θεώ, έφτασα στη σύνταξη και είμαι μια χαρά».

Όταν του ζητήθηκε να κάνει σχόλιο για το αιματηρό σκηνικό στην Κρήτη, ο Πάνος Σόμπολος είπε: «Έχω καλύψει πάρα πολλές περιπτώσεις βεντέτας στην Κρήτη, και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Πολλά περιστατικά βεντέτας που συνεχίστηκαν και εδώ στην Αθήνα που ήταν στη Μάνη. Μετά μεταφέρθηκαν στην Αθήνα οι σκοτωμοί. Έχω πάρα πολλά περιστατικά και στην Κρήτη. Μάλιστα θυμάμαι ότι είχαμε πάει σε ένα χωριό που αλληλοσκοτώνονταν δυο οικογένειες και από τη μια μεριά πυροβολούσε η μία οικογένεια, από την άλλη η άλλη. Κι εμείς ήμασταν στη μέση - θυμάμαι με συναδέλφους από την Κρήτη - και μια φορά κρυφτήκαμε κάτω από ένα βράχο, χωθήκαμε σε μια σπηλιά μικρή για να σωθούμε. Άλλη φορά είχαμε κρυφτεί πίσω από ένα καμπαναριό σε ένα εκκλησάκι. Έχουμε ιστορία στις βεντέτες, πάρα πολλές βεντέτες. Η βεντέτα πάντως έχει εκλείψει, στην Μάνη εξέλειπε, στην υπόλοιπη Ελλάδα εξέλειπε, στην Κρήτη δεν πρόκειται να εκλείψει γιατί υπάρχουν όπλα που δεν τολμάει καμιά κυβέρνηση να πει ότι παίρνω τα όπλα από αυτούς που ακόμα τα διατηρούν στα σπίτια τους. Και είναι και θέμα παιδείας. Αλλά έχουν μειωθεί πολύ, μειώθηκαν πάρα πολύ τα περιστατικά και στην Κρήτη, και αυτό είναι ενθαρρυντικό».

Βίντεο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος