Γνωρίζοντας τη «Σουλτάνα»: Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μένιου Σακελλαρόπουλου

Το «22ο παιδί» του -όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος - παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας (3/11) ο Μένιος Σακελλαρόπουλος. Με χαρά και συγκίνηση, ο γνωστός δημοσιογράφος αποκάλυψε «επίσημα» το νέο του βιβλίο «Σουλτάνα. Εγώ έναν άντρα αγάπησα», σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών.

Πρόκειται για την συγκλονιστική (αληθινή) ιστορία μιας γυναίκας που γεννήθηκε στην Κοζάνη και η ζωή της σημαδεύτηκε από κακουχίες και αδιάκοπο αγώνα. Η «Σουλτάνα» βίωσε σκληρές δοκιμασίες: από τη Μικρασιατική καταστροφή έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την Κατοχή, την Απελευθέρωση, τον Εμφύλιο και τη δικτατορία.

Το κείμενο που φιλοξενείται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, δίνει μια «γεύση» από τη νέα συγγραφική πρόταση του γνωστού δημοσιογράφου: «Είναι χαρτί και θα τη βγάλουμε Σουλτάνα, που πάει να πε κυρίαρχη!» φώναξε ο Γιώργης πάνω από την κούνια της νεογέννητης κόρης του και πέρασε όλο το χωριό, την Εράτυρα Κοζάνης. Από τα μάτια της Σουλτάνας, δυο φλογισμένα κάρβουνα, πέρασε όλη η Ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Μικρασιατική Καταστροφή, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και άγρια γερμανική Κατοχή. Απελευθέρωση και μετά ο τρομερός Εμφύλιος, που πότισε με αίμα τη γη, προδοσίες, διωγμοί, η Χούντα των Συνταγματαρχών, η Μεταπολίτευση, ακόμα και η επέλαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

»Η μοίρα τη σημάδεψε από παιδούλα κι ολάκερη η ζωή της έγινε μια... Συνεργασμένη Κυριακή. Δεν έζησε ούτε μία χαραυγή. Μόνο πίκρα και πόνο. Οι Γερμανοί σκότωσαν τον πρώτο της άντρα, οι αντάρτες τον δεύτερο, και στα είκοσι επτά της, χήρα με τρία μωρά, έπρεπε να παλέψει με θεούς και δαίμονες. Και τότε ένα τρομερό γεγονός την έκανε να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της. Εκείνη η μαύρη μοίρα δεν είχε ακόμα τελειώσει μαζί της... Η συγκλονιστική αληθινή ιστορία μιας γυναίκας φτιαγμένης από το σπάνιο μέταλλο της ηρωίδας, ενός φωτεινού φάρου που σκορπάει ελπίδα».

Παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και μίλησαν για νέο το βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου γνωστοί ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, παλαίμαχοι αθλητές, κ.ά.