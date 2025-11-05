Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών για το μακελειό στα Βορίζια

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους τα τρία αδέλφια, έφτασε για τη διαδικασία ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Όπως έγινε γνωστό από την Ελληνική Αστυνομία, και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, χωρίς να απαιτηθεί η μεταφορά τους στο δικαστικό μέγαρο της πόλης.



Νωρίτερα, στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε - κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν την Τρίτη (4/11) στις αστυνομικές αρχές.

Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026. Όσον αφορά τον πατέρα του, που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος.

Την Πέμπτη (6/11) αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το ένοπλο περιστατικό στο χωριό του Ηρακλείου Κρήτης.

